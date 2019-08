San Martín de Porres: joven universitaria desapareció tras salir de su casa a botar la basura

Una joven de 18 años, identificada como Yoella Núñez Chapilliquén, desapareció el último fin de semana tras salir de su casa a botar la basura, tal como lo hacía todas las noches.



Latina informó que la desaparición de la estudiante universitaria ocurrió en los alrededores de la calle Antenor Orrego, a la altura de la cuadra 4 de la avenida Universitaria, en San Martín de Porres.

Liliana Chapilliquén señaló que su hija no tiene enamorado y que no había ningún motivo para que ella abandone por su propia voluntad la vivienda. Además, aseguró que, al revisar sus redes sociales, no encontró indicios de que haya coordinado con alguien su salida de la casa.

Yoella Núñez Chapilliquén estudia la carrera de Traducción en la Universidad Ricardo Palma y al momento de su desaparición vestía chompa negra, buzo gris y zapatillas blancas.