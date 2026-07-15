La balacera en la cancha de fulbito en el cruce de la Av. Libertad y el Jr. José Inclán no dejó heridos. (Foto: César Campos / @photo.gec)
La balacera en la cancha de fulbito en el cruce de la Av. Libertad y el Jr. José Inclán no dejó heridos. (Foto: César Campos / @photo.gec)
Por Redacción EC

Un grupo de presuntos barristas protagonizó una violenta balacera durante un partido de fulbito en el distrito de San Miguel, en una cancha ubicada en el cruce del jirón Coronel José Inclán y la avenida Libertad durante la noche del martes.

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