Un grupo de presuntos barristas protagonizó una violenta balacera durante un partido de fulbito en el distrito de San Miguel, en una cancha ubicada en el cruce del jirón Coronel José Inclán y la avenida Libertad durante la noche del martes.

Pese a la cantidad de disparos efectuados, la Policía Nacional del Perú confirmó que no se registraron personas heridas ni fallecidas en el lugar. Los asistentes y jugadores lograron ponerse a salvo al iniciar el incidente, evitando víctimas mortales.

La balacera en la cancha de fulbito en el cruce de la Av. Libertad y el Jr. José Inclán no dejó heridos. (Foto: César Campos / @photo.gec)

La balacera en la cancha de fulbito en el cruce de la Av. Libertad y el Jr. José Inclán no dejó heridos. (Foto: César Campos / @photo.gec)

Según testigos, el incidente se desató en una disputa deportiva durante un partido de fulbito. Los testimonios detallan que la confrontación escaló luego de que un árbitro mostrara una tarjeta roja a uno de los jugadores, lo que desató la molestia inmediata de los presentes.

Tras la expulsión, sujetos identificados como barristas de una zona cercana irrumpieron en el campo de San Miguel. Estos individuos utilizaron armas de fuego para amedrentar a los presentes, realizando múltiples disparos antes de abandonar rápidamente la escena del crimen.

Investigaciones policiales en San Miguel

Efectivos policiales que acudieron a la zona hallaron al menos ocho casquillos de bala esparcidos en el terreno de juego. Los peritos recolectaron las evidencias balísticas para identificar a los autores de los disparos, quienes no han sido detenidos hasta el momento.

La balacera en la cancha de fulbito en el cruce de la Av. Libertad y el Jr. José Inclán no dejó heridos. (Foto: César Campos / @photo.gec)

Los vecinos denunciaron que estos enfrentamientos son frecuentes y mencionaron que un hecho similar ocurrió hace cuatro meses. Por ello, exigieron a las autoridades locales un refuerzo en los patrullajes preventivos de serenazgo y policía para garantizar la seguridad vecinal.

Finalmente, la Municipalidad de San Miguel clausuró el establecimiento deportivo tras los hechos registrados. La sanción se aplicó porque el local no poseía autorizaciones para organizar eventos deportivos, mientras la policía continúa con las diligencias para ubicar a los responsables.