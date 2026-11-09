Un grupo de sujetos identificados por vestir camisetas del club Sport Boys irrumpió violentamente en una caseta de serenazgo de San Miguel y agredió a varias personas que habían ingresado al módulo para refugiarse de un enfrentamiento entre presuntos barristas. El ataque dejó varios heridos, entre ellos un trabajador municipal que perdió un diente tras recibir una pedrada en el rostro.

Los hechos ocurrieron en los exteriores del módulo de serenazgo, ubicado en las inmediaciones del parque Bolívar. Según las imágenes de las cámaras de seguridad y el testimonio de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, varias personas corrieron hacia la caseta para ponerse a salvo de un grupo que las perseguía.

Sin embargo, minutos después, varios sujetos rompieron la puerta y la mampara de vidrio con piedras e ingresaron por la fuerza. Una vez dentro, golpearon a las personas que se encontraban en el suelo, propinándoles puñetazos y patadas. Las cámaras también registraron cómo uno de los atacantes arrastró a un joven por el piso mientras otros continuaban agrediéndolo.

Entre los afectados se encuentra el operador de las cámaras de seguridad, identificado como Iván Pareja Herboso, quien recibió el impacto de una piedra en el rostro durante el ataque.

El gerente de Seguridad Ciudadana de San Miguel, Carlos Tineo, explicó que una de las personas que buscaba refugio abrazó al sereno para protegerlo de las agresiones. Sin embargo, los atacantes lanzaron una piedra que terminó golpeándolo.

El trabajador municipal sufrió lesiones en la frente y la boca, además de perder un diente. Debido a la gravedad de sus heridas, fue trasladado a la Clínica Providencia, donde recibió atención médica de emergencia.

Tras varios minutos de violencia, los agresores abandonaron el módulo. En el lugar quedaron destrozos en la infraestructura municipal, manchas de sangre y daños en la puerta y la mampara de vidrio.

Municipio entrega grabaciones a la Policía

Carlos Tineo informó que las cámaras de seguridad internas y externas registraron los momentos de la agresión. Por ello, la Municipalidad de San Miguel entregó las imágenes a la Policía Nacional del Perú (PNP) para contribuir con la identificación de los responsables.

Según el funcionario, alrededor de 12 personas ingresaron al módulo para protegerse, mientras que entre cinco y seis sujetos habrían irrumpido violentamente para atacar a quienes se encontraban en el interior.

Asimismo, estimó que los agresores tendrían entre 20 y 30 años. Las grabaciones de seguridad forman parte del material entregado a las autoridades para las investigaciones correspondientes.