Presuntos barristas de Sport Boys atacan a personas dentro de caseta de serenazgo en San Miguel. (Foto: Captura / América Noticias)
Presuntos barristas de Sport Boys atacan a personas dentro de caseta de serenazgo en San Miguel. (Foto: Captura / América Noticias)
Por Redacción EC

Un grupo de sujetos identificados por vestir camisetas del club Sport Boys irrumpió violentamente en una caseta de serenazgo de San Miguel y agredió a varias personas que habían ingresado al módulo para refugiarse de un enfrentamiento entre presuntos barristas. El ataque dejó varios heridos, entre ellos un trabajador municipal que perdió un diente tras recibir una pedrada en el rostro.

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