Un violento crimen se registró la noche del último lunes en el distrito de Santa Anita, cuando un hombre fue asesinado de un disparo en la cabeza y posteriormente arrojado desde un vehículo en movimiento en plena avenida La Cultura, una de las vías más concurridas de la zona. El hecho generó conmoción entre vecinos, transeúntes y comerciantes que se encontraban en el lugar al momento del ataque.

Según información proporcionada por fuentes policiales, el asesinato ocurrió alrededor de las 9:00 p. m. Testigos relataron que un automóvil de color plomo se detuvo de manera repentina y, segundos después, se escuchó una fuerte detonación. De inmediato, los ocupantes del vehículo arrojaron el cuerpo del hombre a la vía pública y huyeron del lugar.

Personas que se encontraban en pollerías, bodegas y minimarkets cercanos indicaron que la secuencia fue rápida. Tras abandonar a la víctima, dos sujetos descendieron del vehículo y escaparon corriendo por la calle 5, mientras una tercera persona se llevó el auto.

Agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar tras ser alertados por los vecinos y procedieron a acordonar la escena para iniciar las diligencias correspondientes. Los comerciantes intentaron auxiliar al hombre, pero confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Durante las primeras pericias, especialistas de Criminalística detectaron que la víctima presentaba diversos moretones en los brazos, lo que hace presumir que habría sido golpeada antes de recibir el disparo. Esta información es parte de las líneas de investigación que maneja la Policía para esclarecer el móvil del crimen.

Las autoridades informaron que ya se cuenta con imágenes de cámaras de seguridad que registraron a los dos sujetos que huyeron a pie. Asimismo, se viene recopilando material audiovisual de negocios y cámaras municipales cercanas para identificar la placa del vehículo plomo y reconstruir la ruta de escape.

La identidad del fallecido aún no ha sido confirmada y se mantiene en reserva mientras se realizan las pruebas dactilares en la morgue central. La Policía continúa con las investigaciones para dar con el paradero de los responsables y determinar las circunstancias exactas de este homicidio ocurrido en Santa Anita.

