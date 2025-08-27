La Policía Nacional del Perú (PNP) informó este miércoles en su cuenta oficial de X que dos ciudadanos extranjeros fueron detenidos tras el asesinato de un conductor de transporte público en Santa Anita. Durante la intervención, se les incautó un arma de fuego.

El crimen ocurrió en la ruta Callao - Santa Anita, cuando el vehículo de la víctima fue interceptado por dos sujetos armados. El conductor recibió varios impactos de bala que terminaron con su vida de forma inmediata, según detallaron testigos en la zona.

Vecinos y transeúntes que presenciaron la escena se mostraron atemorizados por la violencia del ataque. El hecho ocurrió en plena vía pública y en medio de pasajeros, lo que generó pánico entre los presentes.

Al lugar llegaron patrulleros y peritos de Criminalística que acordonaron la zona del crimen para recoger evidencias y trasladar el cuerpo a la morgue central de Lima.

La captura de los sospechosos se produjo luego de un rápido despliegue del Plan Cerco en la jurisdicción. Agentes de la comisaría de El Agustino lograron reducirlos en plena vía de Evitamiento, cuando intentaban escapar a bordo de una motocicleta.

Videos grabados por vecinos y la Policía muestran el parabrisas del vehículo con orificios de bala a la altura del asiento del chofer. En otras imágenes, se aprecia a los detenidos en el suelo, custodiados por efectivos policiales tras su intervención.

Asesinatos en 2025

Según cifras del Sistema de Información de Defunciones (Sinadef), al 11 de julio del presente año, hay un total de 1.148 homicidios en todo el Perú. Lima encabeza esta trágica estadística con 405 asesinatos, seguida de La Libertad (127) y el Callao (109).

Además, el 28 de abril pasado, es la fecha en la que ocurrieron más crímenes en el régimen de Dina Boluarte, ya que se reportaron 18 muertes, de acuerdo con el Sinadef. Asimismo, muestran que durante ese mismo periodo se cometen, en promedio, 5,1 homicidios al día, mientras que en el de Pedro Castillo fue de 4,2.