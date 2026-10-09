Un bus de transporte público quedó consumido por el fuego, la tarde de este viernes 9 de octubre, durante un incendio registrado en una cochera ubicada cerca del cruce de las avenidas La Encalada y Los Chancas, a pocos metros del mercado Andahuaylas, en Santa Anita.
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