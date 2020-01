Agentes de la Policía Nacional detuvieron a un hombre acusado de intentar matar a su expareja en el distrito de Santa Anita. El suceso ocurrió la noche del miércoles.

La agraviada, quién prefirió el anonimato, contó para América Noticias que su expareja Eliazar Vílchez Flores (27) trató de asfixiarla en presencia del hijo de ambos de 3 años. “Cuando me asfixiaba con su brazo me dijo ‘te voy a matar’. Él quería tener intimidad conmigo y me negué”, dijo.

El comandante PNP Marco Ramírez, comisario de Santa Anita, informó que fueron alertados por vecinos de la agraviada sobre el hecho y acudieron de inmediato hasta el inmueble para intervenir al agresor.

Explicó que la mujer ya no mantiene una relación con el agresor desde hace un año, pero compartían el mismo predio porque la víctima proviene de Huancavelica y no cuenta con un familiar en la capital que le brinde un lugar para vivir con su pequeño.

El pasado 1 de diciembre, Vílchez Flores había sido denunciado por agresión. “La vez pasada me ahorcó con mi cabello”, indicó. El Centro de Emergencia (CEM) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp) brinda ayuda psicológica y legal a la víctima.

De acuerdo con el matinal, la Policía Nacional informó que Eliazar Vílchez Flores sería denunciado por tentativa de feminicidio y será puesto a disposición del Ministerio Público.

Detienen a sujeto que intentó matar a su expareja en Santa Anita. (Video: América Noticias)