La Fiscalía obtuvo la detención preliminar por el plazo de siete días contra Giuseppe Leonardi, detenido e investigado por la muerte de su conviviente y de su hijo en el distrito de Santa Anita, a quienes asesinó a balazos.

El doble crimen ocurrió el 30 de agosto en la Cooperativa Santa Rosa de Quives. El atacante utilizó un arma de fuego para disparar contra ambos parientes en los exteriores de su domicilio y frente a su hija menor de edad que sobrevivió a los hechos.

Vecinos de la zona señalaron que el hombre agredía físicamente a su pareja de forma constante. La víctima presentaba lesiones visibles antes del ataque definitivo que terminó con su vida. El investigado trabajaba como agente de seguridad y poseía acceso directo a un arma de fuego.

🚨 #LoÚltimo | Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Santa Anita (Primer Despacho) logró la detención preliminar judicial por siete días contra Giuseppe Leonardi (43), quien habría disparado con… pic.twitter.com/Wa2tfo2eVp — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) September 2, 2026

La víctima, Carina Gutiérrez, perdió la vida de forma inmediata en el lugar del ataque. En tanto, su hijo Giuseppe Augusto Leonardi Gutiérrez ingresó de emergencia al Hospital Nacional Hipólito Unanue. Los médicos de dicho centro de salud confirmaron su deceso pocas horas después.

Agentes de la Policía Nacional y serenos municipales ingresaron al inmueble en Santa Anita, donde la familia vivía para arrestar al sospechoso. El hombre realizó disparos al aire dentro de la propiedad con el objetivo de amedrentar a las fuerzas del orden. Pese a la resistencia, los custodios redujeron al sujeto.

La fiscal provincial Reyna Gutiérrez Gamboa lidera las investigaciones preliminares sobre este caso. El despacho fiscal recopiló actas policiales, certificados médicos y peritajes científicos como elementos de convicción. Estas pruebas sustentan el pedido que restringe la libertad del procesado.

Protección para la hija menor de Giuseppe Leonardi en Santa Anita

La hija menor de edad de Giuseppe Leonardi presenció el homicidio de su madre y de su hermano. Por este motivo, el Ministerio Público gestiona las medidas de protección necesarias para salvaguardar la integridad de la adolescente de diecisiete años.

La fiscalía programó una entrevista única bajo la modalidad de cámara Gesell para recoger el testimonio de la menor. Esta diligencia constituye una pieza clave para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar las responsabilidades penales de Giuseppe Leonardi.