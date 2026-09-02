Giuseppe Augusto Leonardi Gutiérrez y su esposa. Foto: archivo GEC
Giuseppe Augusto Leonardi Gutiérrez y su esposa. Foto: archivo GEC
Por Redacción EC

La Fiscalía obtuvo la detención preliminar por el plazo de siete días contra Giuseppe Leonardi, detenido e investigado por la muerte de su conviviente y de su hijo en el distrito de Santa Anita, a quienes asesinó a balazos.

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