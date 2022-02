El ciudadano Richard Cupe Navarro denunció que esta madrugada un desconocido realizó tres disparos contra su vivienda, situada en la calle Enrique Chocano, en el distrito de Santa Anita.

Según el noticiero América Noticias el agraviado, sus padres y el hermano de este no resultaron heridos por el ataque. Los proyectiles provocaron daños en las ventanas del segundo piso del inmueble donde está la sala y la habitación de sus padres.

“Se me dio por irme a dormir como a la 1:50 a.m. y a las 2 de la mañana suena [los disparos]. Lo han podido hacer cuando estaban las luces prendidas, pero lo han hecho de noche. Me han querido meter miedo. Ahí están mis padres y eso es un atentado contra la vida y yo iré hasta las últimas consecuencias para ver quién ha sido”, indicó.

Un vecino de la zona, cuya identidad se mantiene en reserva, contó que vio a un hombre de contextura delgada y vestido de negro que realizó los disparos a la casa, y que luego salió corriendo del lugar.

En declaraciones para el matinal, Cupe Navarro indicó que en la mañana del martes último lo fue a buscar un hombre con actitud sospechosa. “‘Estoy buscando a Ricardo Supe, pero no eres tú. Tenía más pelo. Creo que vive más allá', me dijo. Y se fue”, narró.

Richard Cupe dijo tener sospechas de los que estarían detrás del ataque contra su vivienda. “He trabajado en la Municipalidad de San Luis, en el área de Imagen como fotógrafo. En ese tiempo creé una página San Luis al día. La actual gestión piensa que estoy manejando esa página ¿por qué? Porque sacan cada cosa, cada rato. Entonces, ellos piensan que yo lo manejo. Yo no manejo esa página”, afirmó.

El denunciante dijo esperar que la Policía pueda obtener imágenes de cámaras de seguridad de la zona para que se puede identificar al autor de los disparos.

