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Elvira Mallqui Anchillo fue encontrada sin vida en su habitación en Santa Anita. (Foto: Facebook Elvira Mallqui Anchillo)
Elvira Mallqui Anchillo fue encontrada sin vida en su habitación en Santa Anita. (Foto: Facebook Elvira Mallqui Anchillo)
Por Redacción EC

Elvira Mallqui Anchillo, una enfermera de 30 años natural de Huánuco, fue hallada sin vida el pasado 30 de marzo en la habitación que alquilaba en el jirón Justiniano Minaya, en el distrito de Santa Anita.

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