Elvira Mallqui Anchillo, una enfermera de 30 años natural de Huánuco, fue hallada sin vida el pasado 30 de marzo en la habitación que alquilaba en el jirón Justiniano Minaya, en el distrito de Santa Anita.

El hallazgo se produjo luego de que una compañera de trabajo alertara a la familia sobre la inasistencia de la joven a su centro de labores.

De acuerdo con las denuncias de los familiares, el cadáver presentaba diversos hematomas en las extremidades y la espalda. Estos signos de violencia física fueron constatados al ingresar al inmueble, donde también se observó que el cuarto de la víctima se encontraba en desorden.

Los deudos señalaron como principal sospechoso a un vecino del mismo edificio, un hombre que se desempeña como mototaxista.

Testigos indicaron haber visto al sujeto durante la mañana con rasguños en el rostro antes de que este se retirara definitivamente de la vivienda.

La familia informó que, tras el incidente, faltan diversos objetos de valor en la habitación de Mallqui Anchillo, incluyendo su teléfono celular, una laptop y un balón de gas.

La Policía Nacional del Perú ya inició las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y dar con la ubicación del sospechoso.

El cuerpo de la joven fue trasladado a la Morgue Central de Lima para las pericias de ley que permitirán determinar la causa exacta del fallecimiento. Las autoridades continúan con las diligencias necesarias mientras el entorno de la enfermera espera avances en la captura del responsable.

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