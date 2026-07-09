Una menor de 14 años, identificada como Clardymar Valeska Peña Fonseca, fue reportada como desaparecida desde la mañana del martes 7 de julio. La última vez que la vieron fue cuando salió de su vivienda rumbo a su institución educativa Virgen del Carmen, ubicada en Santa Anita, así lo informó la Policía Nacional del Perú (PNP).

Clardymar Peña es de tez blanca, cabello castaño claro y ojos verdes. Mide 1.58 metros. Foto: PNP

De acuerdo con las primeras indagaciones policiales, la adolescente salió de su casa vistiendo una chompa de algodón con capucha de color crema, buzo de algodón de tono negro y zapatillas blanca con matiz crema .

Con el transcurso de las horas y al notar que la menor no retornaba a su domicilio en el horario habitual de salida, su madre procedió a comunicarse con la institución para verificar su situación. Al corroborar que la adolescente no ingresó al colegio, sus familiares denunciaron su desaparición e iniciaron una campaña de búsqueda en coordinación con las autoridades policiales.

La adolescente salió de su casa vistiendo una chompa de algodón con capucha de color crema, buzo de algodón de tono negro y zapatillas blanca con matiz crema. Foto: extraída de RPP Noticias

Clardymar Peña es de tez blanca, cabello castaño claro y ojos verdes. Mide 1.58 metros. La madre Clardysel Fonseca Briceño denunció ante el Rotafono de RPP que en el celular de la menor halló conversaciones con un hombre de 33 años a quien habría conocido en su taller de repostería.

Cualquier información relevante sobre el paradero de la menor puede comunicarse al número de la madre 929 047 634, o a la línea 114 o a alguna dependencia cercana de la Policía.