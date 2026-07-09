De acuerdo con las primeras indagaciones policiales, la adolescente salió de su casa vistiendo una chompa de algodón con capucha de color crema, buzo de algodón de tono negro y zapatillas blanca con matiz crema. Foto: PNP/composición GEC
De acuerdo con las primeras indagaciones policiales, la adolescente salió de su casa vistiendo una chompa de algodón con capucha de color crema, buzo de algodón de tono negro y zapatillas blanca con matiz crema. Foto: PNP/composición GEC
Por Redacción EC

Una menor de 14 años, identificada como Clardymar Valeska Peña Fonseca, fue reportada como desaparecida desde la mañana del martes 7 de julio. La última vez que la vieron fue cuando salió de su vivienda rumbo a su institución educativa Virgen del Carmen, ubicada en Santa Anita, así lo informó la Policía Nacional del Perú (PNP).

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