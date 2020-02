Una madre de familia denunció que un hombre intentó abusar sexualmente de su hijo de diez años, la noche del pasado 30 de enero, en el distrito de Santa Anita. La progenitora mostró imágenes registradas por cámaras de seguridad en el que se observa al sujeto, aún no identificado. La mujer indicó que en la comisaría de Santa Anita no se ha dado seguimiento a la denuncia.

De acuerdo con 90 Matinal, el pequeño contó a su madre que se encontraba jugando frente a su casa cuando el desconocido le pidió que o acompañara a una vivienda para que lo ayude a cargar unos paquetes y a cambio le prometió pagarle S/10.

► VMT: sujeto fue condenado a cadena perpetua por violar a una niña de cinco años

► Huachipa: mujer acudió a comisaría para denunciar agresión y fue detenida | VIDEO

El niño aceptó y caminaron juntos por más de diez minutos. Ese momento es captado por las cámaras de seguridad. Cuando llegan a una zona abandonada por los rieles del tren, el menor dijo que el sujeto le realizó tocamientos indebidos e intentó perpetrar la agresión sexual. El pequeño logró escapar.

La madre, quien prefirió el anonimato, cuestionó que las autoridades hayan dado por terminado el caso tras presentar la denuncia. “El señor me dijo que no le pasó nada a mi hijo. Me pidió más paciencia y me dijo ‘trata de llevar a tu hijo a un psicólogo’”, refirió.

Ante la inacción policial, la mujer luego de tres días de lo ocurrido obtuvo los videos de cámaras de seguridad que muestran las escenas anteriores al intento de violación en agravio de su hijo. Dijo que tomó esta medida para que estas imágenes sean prueba para que su denuncia sea tomada en consideración y también mostrar a los vecinos a fin de que ayuden a identificar al sujeto y prevenir otros casos.

Cámaras de seguridad registraron a sujeto y se busca dar con su identificación. (Captura: Latina)

En otro momento, la progenitora contó a Latina que el niño dijo que el sujeto sería un ciudadano de origen venezolano. Como parte de sus características físicas mencionó que es de contextura gruesa, tez morena, alto y que ese día vestía un polo azul, un jean, un morral y una gorra negra.

Un grupo de vecinos de Santa Anita demandó atención por parte de la comisaría de Santa Anita. Solicitaron que se refuerce la seguridad por el bienestar de los menores que residen en el distrito. El matinal indicó que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp) realizará acciones respecto al caso.

Madre denuncia a hombre que intento violar a su hijo de diez años en Santa Anita. (Video: Latina)