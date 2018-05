Santa Anita: mujer es encontrada muerta en habitación de ex pareja Un familiar de Sara Melchor (24) detalló que Miguel López Curihuamán estaba obsesionado con ella, incluso en una oportunidad la amenazó con la siguiente frase: “si no era de él, no era de nadie”.

El sospechoso del crimen permanece detenido en la Depincri de Santa Anita-Ate. Negó ante la Policía haber asesinado a la joven. (Latina)