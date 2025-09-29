Un violento crimen conmocionó a Santa Anita en la madrugada del lunes. Cerca de las cinco de la mañana, cámaras de seguridad de la calle Los Musgos registraron el asesinato de Rubén Canales Gómez, un taxista de 28 años que fue abordado por dos sujetos que fingieron ser pasajeros para despojarlo de su camioneta.

Según informó 24 Horas, las imágenes muestran cómo la víctima estaciona su vehículo y desciende junto a los delincuentes. Sin ofrecer resistencia, entrega la unidad, pero aun así recibe tres disparos a quemarropa. Los atacantes escaparon a bordo de la camioneta, mientras Canales quedó tendido en la vía.

Horas más tarde, agentes de la División de Robos de Vehículos de la Policía Nacional capturaron a tres personas vinculadas al crimen. Durante el operativo también se logró recuperar la camioneta sustraída. Los detenidos fueron trasladados a la comisaría del sector y, en las próximas horas, serán puestos a disposición del Ministerio Público.

La víctima no solo trabajaba como conductor, también era creador de contenido digital en un canal de YouTube que mantenía junto a sus amigos. En varios videos se le ve conduciendo la misma camioneta que terminó siendo el objetivo de los delincuentes.

La familia de Rubén Canales recibió la noticia con profundo dolor. Su padre, entre lágrimas, exigió justicia: “Esos asesinos, malditos delincuentes, han matado a mi hijo [...] Yo quiero que se investigue, justicia para mi hijo”.

El caso ha generado indignación entre vecinos y allegados, quienes reclaman mayor seguridad en las calles del distrito.

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

La Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.