Resumen

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Tres miembros de mesa intervenidos en el colegio Enrique Milla Ochoa, en Los Olivos. (Foto: Josep Ángeles / @photo.gec)
Tres miembros de mesa intervenidos en el colegio Enrique Milla Ochoa, en Los Olivos. (Foto: Josep Ángeles / @photo.gec)
Por Redacción EC

Durante la mañana de este lunes 8 de junio, al menos 12 personas permanecen detenidas en la sede de Seguridad del Estado en el distrito de Pueblo Libre, incluyendo miembros de mesa arrestados durante la jornada electoral del domingo en el que se realizó la segunda vuelta por su presunta implicación en la alteración de material de sufragio.

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