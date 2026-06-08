Durante la mañana de este lunes 8 de junio, al menos 12 personas permanecen detenidas en la sede de Seguridad del Estado en el distrito de Pueblo Libre, incluyendo miembros de mesa arrestados durante la jornada electoral del domingo en el que se realizó la segunda vuelta por su presunta implicación en la alteración de material de sufragio.

Las detenciones se efectuaron luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) detectaran denuncias de cédulas de sufragio marcadas en diversos centros de votación de Lima, las cuales fueron finalmente reemplazadas por cédulas limpias.

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Personero y miembros de mesa continúan detenidos en la sede de Seguridad del Estado en Pueblo Libre



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Uno de los incidentes más destacados ocurrió en la Institución Educativa Enrique Milla de Los Olivos, donde un personero fue sorprendido intentando invalidar aproximadamente 93 cédulas de votación. En este local, los tres integrantes de la mesa de votación 061025.

Tres miembros de mesa intervenidos en el colegio Enrique Milla Ochoa, en Los Olivos. (Foto: Josep Ángeles / @photo.gec)

En total, todos los detenidos en la sede policial de Pueblo Libre vienen de locales de votación ubicados en San Martín de Porres, Ancón, Los Olivos y Comas.

▶️ Por disposición del fiscal provincial Alexis Fierro Bravo, los fiscales adjuntos provinciales Luis Ochoa Curo y Eunice Ascona Carbajal se constituyeron al local de votación para conducir jurídicamente las diligencias preliminares y supervisar la elaboración de los actuados… — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) June 8, 2026

JNE se pronuncia sobre detenciones

Roberto Burneo, presidente del JNE, informó que las intervenciones se realizaron en coordinación directa con la Fiscalía de Prevención del Delito. Las autoridades electorales indicaron que se ha mantenido en reserva la identidad de varios de los detenidos y su filiación partidaria para salvaguardar el principio de neutralidad durante el conteo de votos.

Los actuales detenidos enfrentan investigaciones preliminares por presuntos delitos contra la voluntad popular y la autenticidad del sufragio.

Ante la detección del material dañado, la ONPE procedió a utilizar cédulas de reserva y de contingencia para no paralizar el proceso de votación en las mesas afectadas. Durante la jornada del domingo, el sistema electoral reportó más de 140 incidencias a nivel nacional, de las cuales una parte significativa correspondió a irregularidades con las cédulas.

El Ministerio Público ya ha iniciado las diligencias correspondientes para determinar las responsabilidades penales de los 12 detenidos. Se espera que en las próximas horas se defina la situación legal de los implicados, quienes permanecen bajo una orden de detención de 24 horas mientras continúan las investigaciones.