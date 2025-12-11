En el Cercado de Lima, la madrugada de hoy, jueves 11 de diciembre, seis agentes policías de la Dirección de Investigaciones de Robos de la Dirincri y una civil fueron detenidos acusados del delito de soborno durante una intervención realizada el pasado 21 de marzo.

Según el Ministerio Público los implicados habrían solicitado la suma de 30 mil soles a un intervenido y luego haber recibido 15 mil para favorecerlo en una diligencia.

Una civil implicada en el soborno

El fiscal Agustín Chuquipul Vidal confirmó que dentro de los acusados está una civil, ella sería la receptora directa del dinero entregado. Todos los involucrados forman parte de la División de Robos de la Dirincri, el grupo especializado en investigar delitos contra el patrimonio.

El operativo fue a cargo del Segundo Despacho de la Primera Fiscalía de Corrupción de Funcionarios de Lima, con apoyo de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú. Se les imputa el delito de cohecho pasivo propio.

Tras el operativo, varios vehículos de la Dinoes se retiraron del lugar junto al fiscal a cargo. El caso continúa bajo investigación del Ministerio Público.