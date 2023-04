Sergio Tarache Parra, el venezolano que atacó y quemó a la joven Katherine Gómez , reveló ante la Policía del Perú cómo fue que huyó del país tras cometer el feminicidio en Lima, el pasado 18 de marzo.

El programa “Panorama” mostró un video en el que el extranjero detalla que conoció a su víctima cuando él se dirigía de la plaza Dos de Mayo a la plaza de Armas y ella baja de un vehículo.

El feminicida también señaló que él trabajaba en talleres de mecánica de la zona de Las Malvinas y que en sus últimos 15 días en Lima se dedicó a llenar de pasajeros las combis que parten de la plaza Dos de Mayo.

Además, el venezolano señala que, tras cometer el ataque a la joven, se fue a la casa donde vivía, en la zona de Cárcamo, para recoger su ropa y huir. Sin embargo, no quiso detallar explicar cómo se movilizó, pues indicó que “se despertó” en la frontera con Ecuador.

En un intento por victimizarse, Sergio Tarache aseguró que no tenía planeado cometer el crimen y que, según dijo, no había tenido antes problemas con las autoridades de su país y del Perú.

“Yo no llegué al Perú con mente de delinquir, con mente de nada. De hecho, yo no tengo ni expedientes en Venezuela, no tengo expedientes criminales. Nunca en mi vida había tenido problemas con la ley”, expresó.

En un video mostrado por Latina, Tarache Parra no quiso revelar los nombres de las personas que le cedían el turno para que trabaje como ‘jalador’ de pasajeros en la plaza Dos de Mayo. Solo mencionó a dos compatriotas que habían llegado a un acuerdo con sujetos del Callao para que no tenga problemas en laborar en la zona.

“Yo no voy a nombrar a nadie. (¿Por qué?) me voy a cavar la tumba, tú sabes cómo es”, añadió.

