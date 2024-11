Elsa Torres, madre de Sheyla Cóndor, señaló que, al momento de la recopilación de los restos de su hija, no se habrían hallado algunos órganos, como el corazón y los riñones, un hecho que les llamó la atención.

Sheyla Mayumi tenía 26 años. Era una joven risueña que disfrutaba pasar tiempo al aire libre. También era amante de los animales. En una de las conversaciones que tuvo con Darwin ella le señaló que quería conocer a su perrito.

Incluso, los restos de la joven fueron llevados a la Morgue de Lima y, luego, entregados a su padre, Máximo Cóndor, en una bolsa cerrada y se le pidió que no lo abriera por el avanzado estado de descomposición en el que se encontraban, según contó Jackeline López, abogada de la familia de Sheyla Cóndor.

Los restos de Sheyla Cóndor fueron enterrados el martes 19 de noviembre en el cementerio el Ángel de La Paz, situado en el distrito de Huasahuasi, provincia de Tarma, en la región Junín.

Hipótesis

La abogada Jackeline López no descartó, ante la presunta falta de órganos en el cuerpo de la víctima, que se trate de un caso de una red de tráfico de órganos y que habrían participado más personas .

“No descartamos bajo ningún supuesto esta presunta red de tráfico de órganos en virtud de que su propia madre, Elsa Torres, no habría hallado estos órganos vitales de Sheyla Cóndor, por ese motivo es que no descartamos esta hipótesis de que efectivamente existirían más involucrados en este crimen”, expresó López.

“En la morgue solamente le entregaron al padre de Sheyla, Máximo Cóndor, los restos de esta persona en una bolsa cerrada. Estaba prohibido de abrirlo en virtud de que estaba en estado de descomposición”, agregó.

Policía y el Ministerio Público realizaron allanamiento a la casa de Darwin Condori. (Foto: Fiscalía)

La letrada afirmó que Sheyla Cóndor ni su familia no autorizaron alguna donación de órganos.

Sin embargo, el abogado penalista Julio Rodríguez consideró como un “mito urbano” que se pretenda vincular el crimen de Sheyla Cóndor con una red de tráfico de órganos, por lo que advirtió que se puede generar “falsas expectativas”.

“Esta suerte de tratar de buscar una investigación por tráfico de órganos es un mito urbano, hay que ser bien claros. Para que esto se haya producido, los órganos sean posibles de usarse para un trasplante en el preciso momento en que se produce la muerte tendrían que haber instaurado dentro de ese departamento una especie de quirófano, y además de haber colocado los órganos en estas cajas especiales que mantienen una temperatura”, manifestó.

Sobre los órganos de Sheyla, su abogada señala 2 cosas importantes:



1. Por el testimonio de la madre no descartan tráfico de órganos; sin embargo

2.Esperan el protocolo completo de necropsia (donde se detalla qué órganos se analizaron) para tomar alguna acción. pic.twitter.com/EhfaGB4idu — Claudia Chiroque H. (@chiroque1504) November 26, 2024

Documento puede aclarar situación

Jackeline López remarcó que el tema de la supuesta falta de órganos en el cuerpo Sheyla Cóndor podría aclararse con el protocolo de necropsi a, que debe ser emitido en los próximos días, ya que solo se ha entregado a los deudos el certificado de necropsia.

Además, remarcó que los estudios de los restos de la joven tienen que determinar si ella tenía rastros de alguna sustancia que podría haber ingerido en el departamento de Darwin Condori.

“El certificado de necropsia es lo que hemos logrado obtener, pero a partir de ahí tenemos 10 días hábiles en los cuales vamos a poder recabar el protocolo de necropsia. Este es un documento que, para nosotros, tiene muchísimo interés en virtud que aquí tenemos mayores detalles que nos va a explicar toda esta información que está en espera”, manifestó la abogada.

Darwin Condori es el principal sospechoso del crimen de la joven Sheyla Cóndor

“Esa información que logramos recabar es el testimonio de mi patrocinada, Elsa Torres, que afirma no haber encontrado los órganos de su hija, no obstante, esa información tiene que ser corroborada con el protocolo de necropsia, que está próxima a salir. Ahí tiene que constar todos los detalles de los órganos encontrados, la prueba de ADN y otros elementos que nos permitan verificar más a detalle las causas de la muerte”, agregó.

“Estamos a la espera de ese documento porque es el documento oficial que permitiría verificar todos esos puntos que están todavía en interrogante. El plazo es aproximadamente 10 días a partir de la entrega de este certificado de necropsia. Estamos dentro de ese plazo”, remarcó.

¿Qué hacían dos licuadoras industriales en el departamento de Darwin Condori?

Como se había mencionado anteriormente, muchas de las interrogantes del caso quedarían sin ser respondidas, ya que el principal implicado ya está muerto, pero un detalle que salta a la vista durante el allanamiento al departamento de Darwin Condori es el hallazgo de dos licuadoras industriales .

Dichos objetos fueron encontrados el 16 de noviembre por los agentes policiales en el departamento 307 de la torre E11 del condominio Torres Las Praderas, en la urbanización El Retablo, en Comas, según consta en el parte policial.

“En el lugar, el efectivo policial, ante el olor fétido, conmina a la persona que le abrió la puerta a permitir el registro domiciliario, a lo cual accede y en el interior de dicho departamento se encuentra visceras, cabellos, en un depósito, así como una maleta ubicada debajo de una de las camas de un dormitorio con olor fétido, presumiendo que serían de la persona desaparecida, así como dos licuadoras industriales , entre otros objetos e instrumento”, se indica en el documento policial.

Los peritos recogieron diversas evidencias para esclarecer el crimen de Sheyla Cóndor. (Foto: Ministerio Público/X)

La pregunta que surge es qué hacían esas licuadoras industriales en el departamento de Condori y qué planeaba hacer con ellas. Otro punto para tomar en cuenta es que Abel Ray Manzano Calisaya, quien alquiló una habitación en el departamento del agente PNP, indicó a la Policía que, días antes del hallazgo de los restos humanos, Darwin Condori le pidió que no utilizara el servicio higiénico debido a que supuestamente estaba malogrado y que iba a traer a una persona para que lo arregle.

De igual forma, Alicia Mirella Alccacontor Gutiérrez, también inquilina de Condori, señaló que el miércoles 13 de noviembre, fecha en que desapareció Sheyla Cóndor, intentó ingresar al departamento pero la puerta estaba cerrada por dentro, por lo que tocó y esperó cerca de una hora para que el policía recién le abra la puerta. Él le explicó que supuestamente se había quedado dormido de manera profunda y que no escuchó nada.

Cuestionan la letra que aparece en cartas atribuidas a Darwin Condori

La abogada Jackeline López indicó que han encontrado diferencias en la letras que aparecen en las cartas atribuidas a Darwin Condori. Recordó que el mencionado policía escribió una carta en la que se compromete, ante un colega, a pagarle el vehículo que le alquiló y que supuestamente le habían robado.

Además, señaló que en la habitación de hostal en la que fue hallado muerto Darwin Condori también se encontró un manuscrito en la que él, presuntamente, le pide perdón a su familia. Afirmó que, al comparar los escritos, las letras no coincidirían, por lo que pidió que dichas cartas sean sometidas a la evaluación de un perito grafotécnico.

Denuncian que letras de cartas atribuidas a Darwin Condori no coinciden. (Foto: Buenos Días Perú)

“Preliminarmente, las letras no coincidirían, de todas formas, esto va a tener que determinarse o confirmarse por un perito grafotécnico. Hemos solicitado que se haga esta comparación porque es relevante para nuestra teoría el hecho de que este documento, de puño y letra, y justamente hay un respaldo de una grabación que se ha hecho en el contexto del supuesto robo de un vehículo. Sin embargo, el día que se encuentra a este sujeto muerto en el hostal es que tenemos esa carta de despedida”, indicó.

“No coinciden las letras. Si hacemos un análisis más riguroso esto lo va a tener que determinar el perito, no obstante, insistimos en que todos estos actos de investigación lo que hacen es abonar en la tesis de que la escena del crimen ha sido manipulada”, añadió.

“Preliminarmente nosotros hemos hecho esta comparación, no obstante, necesitamos la ratificación por parte de un perito, sin embargo, a primeras luces podemos verificar que esta carta que fue obligada a escribir a Darwin, en este contexto del presunto robo del vehículo, él deja un manuscrito con información dando su arma. Entonces, esa carta, si hacemos un comparativo con la carta que habría dejado despidiéndose de su familia, no guarda relación”, precisó.

Deudos acusan a funcionaria del MIMP

Elsa Torres y Dina Torres, madre y tía, respectivamente, de la joven Sheyla Cóndor, acusaron a la directora ejecutiva del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar (Aurora), Patricia Garrido, de haberles señalado que se movilizan por “una foto mediática” .

“Recibimos una respuesta de alguna manera (en medio) de nuestro dolor, de nuestra insatisfacción de que no nos han atendido psicológicamente bien, de la directora Patricia Garrido diciéndonos que todo lo que estamos haciendo es por obtener una foto”, expresó Dina Torres en RPP TV.

Elsa Torres, madre de Sheyla Cóndor, busca justicia para su hija.

“(Nos dijo que) lo hacíamos por una foto mediática. Cómo puede hacer ese tipo de acción en medio del dolor, del sufrimiento por lo que pasó con mi sobrina, es inaudito”, agregó.

Las mujeres confirmaron que no han recibido la ayuda psicológica de parte del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y que se les ha ofrecido sesiones virtuales o que acudan a un hospital o centro médico, pero ellos solicitan un servicio personalizado.

Funcionaria niega alusión a deudos

Patricia Garrido, directora del programa Aurora del MIMP, negó que haya lanzado alguna frase en contra de los deudos y que solo expresó una posición del sector respecto a que no se debe revictimizar a la famiia de Sheyla Cóndor. La funcionaria afirmó que sí se le ha brindado apoyo psicológico a los familiares de la víctima.

“Se ha señalado que yo he indicado que la familia busca una fotografía, lo cual no es cierto. Nosotros, y personalmente yo, no ha hecho ninguna referencia en ese punto. Respondiendo precisamente a otra entrevista de una vocera de la familia, nosotros hemos indicado que se genera una revictimización a la familia precisamente al estar con tanta exposición mediática”, expresó Garrido.

Directora ejecutiva del Programa Nacional de Aurora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Patricia Garrido Rengifo. Foto: GEC

“Yo no voy a entrar en contradicciones con la familia. Lo que yo he expresado es la posición del sector frente a las acciones que hemos realizado en el caso, lo que sí he indicado es que nosotros, como Ministerio de la Mujer, y quien le habla, que personalmente ha estado en la atención del caso, no podríamos estar exponiendo a la familia, ni siquiera con la fotografía. Nosotros no ponemos ni trabajamos para una foto. Nosotros cuidamos mucho la familia, hasta los nombres incluso de las víctimas, tenemos tanta precaución para no generar una revictimización”, añadió.

“Nosotros, con ese manejo profesional, con esa competencia, cuidamos mucho, lo que estamos viendo es que, al exponer de esa manera a la familia, están revictimizando”, enfatizó.

Respuesta de Rosario Sasieta

Rosario Sasieta, abogada y vocera de la familia de Sheyla López, respondió a Patricia Garrido por el cuestionamiento al tema mediático y remarcó que “los medios cubren este caso porque no se acelera la justicia y (los familiares) salen (a reclamar) porque sienten que las autoridades no funcionan”.

Rosario Sasieta / SOMOS > ELIAS ALFAGEME

Además, confirmó que no ha habido apoyo de parte de las autoridades del MIMP hacia los familiares de Sheyla Cóndor. Incluso, Sasieta contó que le consultó a Garrido, durante un encuentro que tuvieron en una dependencia policial, sobre la ausencia de la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Teresa Hernández, en el caso de Sheyla Cóndor.