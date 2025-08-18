La familia de Sheylla Gutiérrez exige justicia tras su asesinato y señala que el principal sospechoso de su muerte, su esposo, Josimar Cabrera Cornejo, está siendo beneficiado pues su padre pertenece al Instituto Nacional de Penitenciaria (INPE).
A la llegada desde Estados Unidos junto a sus tres hijos, Cabrera Cornejo fue escoltado por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y trasladado a bordo de un patrullero con rumbo desconocido.
Newsletter Buenos días
TE PUEDE INTERESAR
- Callao: tráiler cargado con trigo volcó en óvalo Garibaldi y vecinos saquearon carga
- Callao: Se inició el plan de desvío vehicular por obras de la estación Carmen de la Legua de la Línea 4 del Metro
- Carabayllo: detonan explosivo en bus de transporte público tras culminar recorrido
- Senamhi alerta lluvias, granizo y nevadas en la sierra centro y sur hasta el martes 19 de agosto
- Perú recupera cinco fardos funerarios “de élite” de la cultura prehispánica de Lambayeque
Contenido sugerido
Contenido GEC