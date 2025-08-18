La familia de Sheylla Gutiérrez exige justicia tras su asesinato y señala que el principal sospechoso de su muerte, su esposo, Josimar Cabrera Cornejo, está siendo beneficiado pues su padre pertenece al Instituto Nacional de Penitenciaria (INPE).

A la llegada desde Estados Unidos junto a sus tres hijos, Cabrera Cornejo fue escoltado por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y trasladado a bordo de un patrullero con rumbo desconocido.

