Resumen

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El sicario asesinó a balazos a un colectivero en el paradero Próceres en San Juan de Miraflores. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
El sicario asesinó a balazos a un colectivero en el paradero Próceres en San Juan de Miraflores. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
Por Redacción EC

Un sicario asesinó a balazos a un taxista de 54 años durante la madrugada del viernes 15 de mayo en San Juan de Miraflores. El ataque ocurrió en el paradero Próceres, cerca del puente Atocongo de la Panamericana Sur, mientras la víctima trabajaba en la zona. El delincuente registró el homicidio con la cámara de un teléfono móvil.

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