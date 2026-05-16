Un sicario asesinó a balazos a un taxista de 54 años durante la madrugada del viernes 15 de mayo en San Juan de Miraflores. El ataque ocurrió en el paradero Próceres, cerca del puente Atocongo de la Panamericana Sur, mientras la víctima trabajaba en la zona. El delincuente registró el homicidio con la cámara de un teléfono móvil.

El fallecido respondía al nombre de Luis Ancco. En las imágenes, el atacante caminó desde las inmediaciones del Mall del Sur hacia el taxi. Antes de disparar, el sujeto lanzó amenazas directas contra otros transportistas de la ruta en nombre de la banda criminal “Los Mexicanos”.

Las primeras indagaciones policiales indican que los delincuentes confundieron al taxista con un chofer de colectivo. El agresor huyó del lugar a bordo de una motocicleta tras los disparos. Poco después, el video del crimen circuló en grupos de mensajería de diversos gremios de transporte.

Efectivos de la Policía Nacional del Perú llegaron a la escena para las diligencias de ley. Los agentes recogieron evidencias y revisaron cámaras de seguridad de la zona para identificar al responsable. Las autoridades buscan a todos los integrantes de esta organización criminal.