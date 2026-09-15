Los sicarios llegaron en un mototaxi y abrieron fuego contra el trabajador en el Mercado Mayorista de Frutas en La Victoria. (Latina)
Los sicarios llegaron en un mototaxi y abrieron fuego contra el trabajador en el Mercado Mayorista de Frutas en La Victoria. (Latina)
Por Redacción EC

Sicarios a bordo de una mototaxi acribillaron a un trabajador identificado como Jorge Lara Almanza en la Av. Pablo Patrón, cerca del Mercado Mayorista de Frutas en La Victoria. La víctima de 62 años perdió la vida en el lugar tras recibir ráfagas de disparos la noche del lunes 14 de setiembre.

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