Sicarios a bordo de una mototaxi acribillaron a un trabajador identificado como Jorge Lara Almanza en la Av. Pablo Patrón, cerca del Mercado Mayorista de Frutas en La Victoria. La víctima de 62 años perdió la vida en el lugar tras recibir ráfagas de disparos la noche del lunes 14 de setiembre.

Los peritos de criminalística y agentes de la Comisaría PNP Yerbateros hallaron 14 casquillos de bala en la escena del crimen. Las cámaras de videovigilancia de la zona captaron el momento exacto en que los atacantes percutaron sus armas de fuego contra el trabajador.

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El ataque ocurrió en una zona concurrida por camiones de carga que abastecen de mercadería a los comerciantes desde tempranas horas. La víctima laboraba en ese sector desde hace seis meses con tareas de limpieza y ordenamiento de vehículos estacionados.

La Policía Nacional del Perú sospecha como móvil el cobro de cupos a trabajadores y la extorsión entre las principales hipótesis del homicidio. Asimismo, las autoridades verifican los antecedentes policiales del fallecido para descartar un posible ajuste de cuentas personal.

Comerciantes del sector expresaron sorpresa por el ataque y señalaron que Lara Almanza no mantenía problemas con vecinos ni clientes. El registro audiovisual muestra que la mototaxi con los asesinos huyó a gran velocidad con dirección a la avenida Circunvalación.

Los representantes del Ministerio Público acudieron al lugar para autorizar el levantamiento del cadáver ante el dolor de sus familiares. Las investigaciones continúan a cargo de la unidad especializada para identificar y capturar a los responsables de los disparos.

Trabajadores del Mercado Mayorista exigen seguridad tras el crimen

Los estibadores y comerciantes del Mercado Mayorista denunciaron que la falta de patrullaje policial convierte los alrededores del centro de abastos en una zona peligrosa. Además, los trabajadores afirmaron que sufren asaltos y robos constantes durante sus jornadas diarias de la madrugada.

Los vendedores solicitaron la presencia permanente de agentes de la Policía Nacional del Perú y del serenazgo distrital para proteger a los usuarios. También advierten que no descarta medidas de protesta si las autoridades locales omiten resguardar la vida de los transeúntes.