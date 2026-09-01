Un mototaxista fue asesinado a balazos en el Cercado de Lima. (Foto: Exitosa)
Un mototaxista fue asesinado a balazos en el Cercado de Lima. (Foto: Exitosa)
Por Redacción EC

Dos sicarios asesinaron a balazos a un mototaxista en el Cercado de Lima, cuando la víctima descansaba en el asiento de su vehículo. Los atacantes dispararon múltiples veces y huyeron de la escena sin mediar palabra.

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