Dos sicarios asesinaron a balazos a un mototaxista en el Cercado de Lima, cuando la víctima descansaba en el asiento de su vehículo. Los atacantes dispararon múltiples veces y huyeron de la escena sin mediar palabra.

El homicidio ocurrió en el cruce de los jirones Junín y Lucanas, en la zona de Barrios Altos. Los testigos del crimen contra el mototaxista identificado como Martín Herrera Las Rivas señalaron que los agresores llegaron a bordo de una motocicleta lineal y escaparon mientras hacían disparos al aire.

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Agentes de la Comisaría de San Andrés acordonaron la zona para resguardar las evidencias del homicidio. En la escena de los hechos, los peritos de criminalística hallaron cuatro casquillos de bala e iniciaron las pesquisas correspondientes para identificar a los autores del ataque.

Los familiares de la víctima mantuvieron el silencio ante las preguntas de la prensa sobre presuntas amenazas previas que habría tenido el fallecido. En tanto, los vecinos del sector exigieron que la policía nacional y los serenos realicen patrullajes constantes para evitar nuevos asaltos en la vía pública.

La policía activó un plan cerco en las avenidas aledañas para ubicar a los homicidas en este sector de Barrios Altos, sin resultados efectivos hasta el cierre de esta noticia.

Balacera en San Martín de Porress

En una intervención en San Martín de Porres, un enfrentamiento armado entre la policía y presuntos delincuentes dejó un supuesto extorsionador muerto y un agente herido. Los efectivos policiales detuvieron en el lugar a Gianmarco Quiroz Vásquez, presunto cabecilla de una banda criminal, quien también resultó herido por la balacera.

El sospechoso abatido respondía al nombre de Ángel Daniel Romero, alias ‘Choco’. Durante la balacera, el agente de la PNP Erick Dávila Chanca sufrió lesiones en el rostro debido al impacto de una esquirla, pero los médicos reportaron que su salud está fuera de peligro.