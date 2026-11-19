Un cobrador de transporte público de 32 años fue asesinado a balazos por sicarios en la Av. Pastor Sevilla, a media cuadra del óvalo Cocharcas, en el distrito de San Juan de Miraflores. La víctima fue identificada como Jorge Luis Pérez Silva, quien perdió la vida de manera instantánea tras ser atacado al concluir su jornada laboral.

El crimen ocurrió en la vía pública mientras el trabajador transitaba a pie por el lugar. Según los testimonios recopilados por los policías, dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron a Pérez Silva y le dispararon a quemarropa antes de darse a la fuga.

El cobrador de 32 años fue asesinado por sicarios cerca al óvalo Cocharcas. (Fotos: César Campos / @photo.gec)

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Pérez Silva laboraba habitualmente en el cobro de pasajes de la empresa de transporte conocida como la ruta D, cuyas unidades cubren el trayecto desde San Juan de Miraflores hasta el Callao. Hace aproximadamente un mes, la víctima había sobrevivido a un primer ataque armado en el que sufrió un disparo cerca de la pelvis, lesión por la que estuvo internado durante 15 días.

Este ataque se suma a unas agresiones reiteradas contra cobradores y otros trabajadores de transporte público en esta zona y en rutas similares. Debido al temor generado por las amenazas, la víctima debió suspender una actividad profundos organizada para cubrir sus gastos médicos, luego de que un jalador de su misma línea fuera baleado días antes.

El cobrador de 32 años fue asesinado por sicarios cerca al óvalo Cocharcas. (Fotos: César Campos / @photo.gec)

Efectivos de la Policía Nacional del Perú y peritos de criminalística acudieron a la escena para establecer el perímetro de investigación correspondiente. Durante las diligencias en el lugar de los hechos, los peritos ubicaron nueve casquillos de bala sobre la calzada como evidencia del atentado.

Residentes de las inmediaciones del óvalo Cocharcas y la Av. Pastor Sevilla expresaron su preocupación por el incremento de la inseguridad durante las horas de la noche. Ante esta situación, los vecinos solicitaron a las autoridades el incremento de patrullajes policiales y una vigilancia permanente en los alrededores del óvalo Cocharcas.