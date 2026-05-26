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Los sicarios dispararon contra dos hombres en una supuesta rivalidad por venta de drogas en San Juan de Lurigancho. (Fotos: Joel Alonzo / @photo.gec)
Los sicarios dispararon contra dos hombres en una supuesta rivalidad por venta de drogas en San Juan de Lurigancho. (Fotos: Joel Alonzo / @photo.gec)
Por Redacción EC

Sicarios asesinaron esta madrugada a dos comerciantes que estaban conversando en la vía pública en la urbanización San Hilarión, en San Juan de Lurigancho, y antes de huir dejaron una nota amenazando a vendedores de droga en la zona.

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