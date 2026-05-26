Sicarios asesinaron esta madrugada a dos comerciantes que estaban conversando en la vía pública en la urbanización San Hilarión, en San Juan de Lurigancho, y antes de huir dejaron una nota amenazando a vendedores de droga en la zona.

El crimen ocurrió en la calle Berilio, en San Hilarión, cuando dos hombres identificados como Juan Carlos Condori (27 años) y Briner Enrique Salcedo Sánchez (59 años) fueron alcanzados por una moto donde se trasladaban dos sicarios.

Los sicarios dispararon contra dos hombres en una supuesta rivalidad por venta de drogas en San Juan de Lurigancho. (Fotos: Joel Alonzo / @photo.gec)

Los sicarios dispararon contra dos hombres en una supuesta rivalidad por venta de drogas en San Juan de Lurigancho. (Fotos: Joel Alonzo / @photo.gec)

Los atacantes dispararon al menos ocho veces contra sus objetivos antes de huir con rumbo desconocido. Condori falleció instantáneamente, mientras que Salcedo fue trasladado de emergencia al Hospital de San Juan de Lurigancho, donde perdió finalmente la vida.

Al lado del cadáver de Condori Contreras, la policía encontró un sobre con una nota amenazante donde se leía: “Todos los que vendan su merca en La Gaudy o de Luz Clarita acabarán así”.

La comisaría del sector sospechas que la autoría del asesinato es de la banda “Los injertos de Las Flores” y que se trataría de una guerra entre comerciantes de droga de la zona.