El hombre de 18 años, Roberto Karlo Riega Villanueva, murió por los balazos a manos de sicarios en el Callao. (América TV)
El hombre de 18 años, Roberto Karlo Riega Villanueva, murió por los balazos a manos de sicarios en el Callao. (América TV)
Por Redacción EC

Dos sicarios a bordo de una motocicleta asesinaron a balazos joven de 18 años en la vía pública de la zona de Gambetta Baja, en el Callao. El violento ataque ocurrió de noche mientras la víctima caminaba en compañía de su pareja por la intersección de dos vías en esta zona del Primer Puerto.

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