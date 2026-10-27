Dos sicarios a bordo de una motocicleta asesinaron a balazos joven de 18 años en la vía pública de la zona de Gambetta Baja, en el Callao. El violento ataque ocurrió de noche mientras la víctima caminaba en compañía de su pareja por la intersección de dos vías en esta zona del Primer Puerto.

Los delincuentes persiguieron a la pareja a lo largo de la Av. La Alameda hasta llegar a la esquina con la calle Yahuarina. El objetivo, identificado como Roberto Karlo Riega Villanueva, intentó resguardarse debajo de una camioneta estacionada, pero los proyectiles lo alcanzaron e incluso perforaron el vehículo estacionado.

Varios vecinos de la zona auxiliaron a los agraviados y ayudaron en su traslado de emergencia hacia el Hospital San José del Callao. Los médicos de turno confirmaron el deceso de Riega Villanueva por la gravedad de sus lesiones, mientras su acompañante recibió atención médica y obtuvo el alta horas después.

El hombre de 18 años, Roberto Karlo Riega Villanueva, murió por los balazos a manos de sicarios en el Callao. (América TV)

El hombre de 18 años, Roberto Karlo Riega Villanueva, murió por los balazos a manos de sicarios en el Callao. (América TV)

Fuentes de la Policía Nacional del Perú precisaron que el fallecido no registraba domicilio en el sector de Gambetta Baja. Efectivos de la Comisaría de Dulanto acordonaron rápidamente el área del crimen para proteger las evidencias físicas e inspeccionar los casquillos de bala percutados.

Los agentes del Departamento de Investigación Criminal del Callao asumieron de inmediato las pesquisas correspondientes para identificar a los homicidas. Las autoridades policiales mantienen la hipótesis principal de un presunto ajuste de cuentas como el móvil central detrás de este sangriento ataque.

Los peritos en criminalística analizan en detalle las grabaciones de las cámaras de videovigilancia instaladas en las calles aledañas al lugar del suceso. Las imágenes recopiladas por los investigadores permitirán establecer con precisión la ruta de escape que emplearon los pistoleros tras ejecutar el tiroteo.

Segundo ataque armado por sicarios en el Callao

A solo cinco minutos de distancia del primer crimen, un grupo de sicarios atacó a balazos a un hombre en el asentamiento humano Santa Rosa en el Callao. La víctima departía con una mujer en los exteriores de una bodega local cuando los atacantes percutaron siete disparos a corta distancia.

Tras el ataque, vecinos y testigos del ataque ayudaron de inmediato al herido y lo evacuaron de urgencia hacia el Hospital Daniel Alcides Carrión. La policía del Primer Puerto investiga alguna relación directa entre ambos hechos de violencia ocurridos en cuestión de horas.