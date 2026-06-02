Dos sicarios asesinaron a Wilmer Abel Samamé Olazábal (32) en Carabayllo, frente a la institución educativa inicial N.° 882, situada en el cruce de las calles Nueva Esperanza y 1 de Mayo.

Testigos señalaron que dos sujetos trasladaron a Samamé en una camioneta negra hasta el lugar de los hechos la noche del lunes 1 de junio poco antes de las 8 p.m. y luego lo obligaron a descender del vehículo. En el lugar, procedieron a asesinarlo con varios disparos antes de huir de la zona en el mismo vehículo en el que llegaron.

Sicarios asesinan con más de 10 disparos a un hombre de 32 años en Carabayllo. (Fotos: César Grados / @photo.gec)

Vecinos del sector manifestaron que escucharon aproximadamente 15 disparos de arma de fuego durante la ejecución. Peritos de Criminalística hallaron diversos casquillos de bala esparcidos alrededor del cadáver durante las diligencias iniciales. Los residentes indicaron que el fallecido no vivía en el barrio y aparentemente residía en el sector Merino.

Sicarios asesinan con más de 10 disparos a un hombre de 32 años en Carabayllo. (Fotos: César Grados / @photo.gec)

Agentes de la comisaría de Santa Isabel acordonaron la escena del crimen para proteger las evidencias materiales. Familiares de la víctima llegaron al lugar poco después del homicidio, aunque evitaron declarar ante la prensa.

La Dirección de Investigación Criminal (Depincri) asumió las indagaciones para esclarecer las circunstancias del asesinato. Los investigadores verifican la existencia de cámaras de seguridad en los alrededores que registraran la ruta de la camioneta. La Policía Nacional maneja la hipótesis de un posible ajuste de cuentas como móvil del crimen.

El homicidio ocurrió en una zona recreativa frecuentada por familias y menores de edad durante un estado de emergencia. Los habitantes de la calle 1 de Mayo exigieron mayor presencia policial y medidas de seguridad urgentes ante el incremento de la violencia.