Resumen

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Sicarios asesinan con más de 10 disparos a un hombre de 32 años en Carabayllo. (Fotos: César Grados / @photo.gec)
Sicarios asesinan con más de 10 disparos a un hombre de 32 años en Carabayllo. (Fotos: César Grados / @photo.gec)
Por Redacción EC

Dos sicarios asesinaron a Wilmer Abel Samamé Olazábal (32) en Carabayllo, frente a la institución educativa inicial N.° 882, situada en el cruce de las calles Nueva Esperanza y 1 de Mayo.

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