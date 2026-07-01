En la madrugada del 1 de julio, el distrito de San Martín de Porres registró un nuevo hecho de sangre que cobró la vida de un trabajador del sector transporte menor. Luis Manuel Bernardo Zavala Miranda, de 26 años, fue asesinado por sicarios mientras realizaba sus labores habituales a bordo de una mototaxi.

El atentado ocurrió específicamente en la cuadra 3 del Jr. Mariano Melgar. Según los testimonios recogidos en el lugar, la víctima acababa de desembarcar a una pasajera cuando fue interceptado por una motocicleta lineal ocupada por dos individuos. Los atacantes abrieron fuego de manera directa, impactando al joven conductor en el rostro y el pecho antes de emprender la huida en sentido contrario por las vías aledañas.

Aun con signos vitales, Zavala Miranda fue trasladado de emergencia al Hospital Luis Negreiros. Sin embargo, los médicos de turno confirmaron su deceso poco después de su ingreso debido a la gravedad de las lesiones causadas por los proyectiles de arma de fuego.

El mototaxista de 26 años fue asesinado a balazos en el Jr. Mariano Melgar en San Martín de Porres. (Foto: César Grados / @photo.gec)

El mototaxista de 26 años fue asesinado a balazos en el Jr. Mariano Melgar en San Martín de Porres. (Foto: César Grados / @photo.gec)

El mototaxista de 26 años fue asesinado a balazos en el Jr. Mariano Melgar en San Martín de Porres. (Foto: César Grados / @photo.gec)

Las primeras diligencias de la Policía Nacional del Perú (PNP) apuntan a un presunto ajuste de cuentas como el móvil principal del crimen. Los peritos de criminalística llegaron a la escena para recolectar evidencias y se encuentran a la espera de las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona para identificar la ruta de escape de los homicidas.

Este suceso se enmarca en medio de una crisis de inseguridad que afecta críticamente a los transportistas en Lima Norte. De acuerdo con reportes recientes, los trabajadores del rubro denuncian ser víctimas constantes de redes de extorsión y cobro de cupos. San Martín de Porres se mantiene como uno de los distritos con mayor concentración de homicidios en la capital, registrando altos índices de violencia letal vinculada al uso de armas de fuego.