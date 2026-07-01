El mototaxista de 26 años fue asesinado a balazos en el Jr. Mariano Melgar en San Martín de Porres. (Foto: César Grados / @photo.gec)
El mototaxista de 26 años fue asesinado a balazos en el Jr. Mariano Melgar en San Martín de Porres. (Foto: César Grados / @photo.gec)
Por Redacción EC

En la madrugada del 1 de julio, el distrito de San Martín de Porres registró un nuevo hecho de sangre que cobró la vida de un trabajador del sector transporte menor. Luis Manuel Bernardo Zavala Miranda, de 26 años, fue asesinado por sicarios mientras realizaba sus labores habituales a bordo de una mototaxi.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.