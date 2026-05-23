Resumen

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Sicarios que huyeron de lugar dispararon contra Ronny Valencia Asencios en Independencia. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)
Sicarios que huyeron de lugar dispararon contra Ronny Valencia Asencios en Independencia. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)
Por Redacción EC

Sicarios que se trasladaban en un carro interceptaron y balearon a un mototaxista en medio de la urbanización El Milagro, en el distrito de Independencia, la madrugada de hoy sábado, dejando a su víctima gravemente herida.

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