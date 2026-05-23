Sicarios que se trasladaban en un carro interceptaron y balearon a un mototaxista en medio de la urbanización El Milagro, en el distrito de Independencia, la madrugada de hoy sábado, dejando a su víctima gravemente herida.

Según las primeras informaciones policiales, el objetivo del ataque era Ronny Valencia Asencios quien se trasladaba en un mototaxi color rojo por el pasaje La Merced, donde ofrecía servicio colectivo en la zona.

Sicarios que huyeron de lugar dispararon contra Ronny Valencia Asencios en Independencia. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)

Sicarios que huyeron de lugar dispararon contra Ronny Valencia Asencios en Independencia. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)

Fue en ese lugar donde un auto plomo lo interceptó. Al menos tres sujetos iban a bordo del vehículo del cual descendieron para disparar contra su víctima, antes de abordar nuevamente el carro y partir con rumbo desconocido.

Sicarios que huyeron de lugar dispararon contra Ronny Valencia Asencios en Independencia. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)

Sicarios que huyeron de lugar dispararon contra Ronny Valencia Asencios en Independencia. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)

Vecinos relataron a RPP que las cámaras de seguridad en la zona no están operativas y que oyeron al menos tres disparos que en un primer momento fueron confundidos con bombardas de barristas.

Una patrulla de la Policía Nacional que estaba cerca patrullando acudió al auxilio de Valencia, quien sufrió heridas de bala pero todavía estaba consciente cuando fue trasladado al Hospital Cayetano Heredia, donde permanece en cuidados intensivos.

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