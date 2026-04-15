Un hombre de 35 años fue asesinado a balazos en el Callao luego de una feroz persecución que terminó cerca a la Comisaría de Bocanegra, donde los sicarios ultimaron a su víctima y dejaron herida a una menor de edad de 15 años.

El atentado se produjo en las inmediaciones de la comisaría en el cruce de la calle Gamma y el jirón Cajamarca, donde Bryan Leonardo Saldaña Núñez fue interceptado por desconocidos.

La policía investiga el asesinato perpetrado por dos sicarios cerca de la Comisaría de Bocanegra, en el Callao. (Foto: César Grados / @photo.gec)

La policía investiga el asesinato perpetrado por dos sicarios cerca de la Comisaría de Bocanegra, en el Callao. (Foto: César Grados / @photo.gec)

Saldaña se desplazaba a bordo de una motocicleta en compañía de una adolescente de 15 años. Según la información preliminar, dos sujetos que también viajaban en una moto iniciaron una persecución contra ellos desde la avenida El Olivar, efectuando diversos disparos durante el trayecto de la avenida Bocanegra.

En su intento por escapar de los disparos, el conductor perdió el control de su vehículo y chocó contra un automóvil estacionado cerca a la comisaría. Una vez que ambas víctimas cayeron al pavimento, los atacantes aprovecharon la situación para disparar directamente contra el hombre.

Las víctimas fueron trasladadas de emergencia a un hospital debido a la gravedad de sus heridas pero los médicos confirmaron que Saldaña Núñez llegó cadáver, mientras que la menor de edad permanece internada con pronóstico reservado.