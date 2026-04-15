Resumen

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La policía investiga el asesinato perpetrado por dos sicarios cerca de la Comisaría de Bocanegra, en el Callao. (Foto: César Grados / @photo.gec)
La policía investiga el asesinato perpetrado por dos sicarios cerca de la Comisaría de Bocanegra, en el Callao. (Foto: César Grados / @photo.gec)
Por Redacción EC

Un hombre de 35 años fue asesinado a balazos en el Callao luego de una feroz persecución que terminó cerca a la Comisaría de Bocanegra, donde los sicarios ultimaron a su víctima y dejaron herida a una menor de edad de 15 años.

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