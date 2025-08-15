Un brutal ataque armado dejó sin vida a un padre y su hijo adolescente en Huaral, cuando ambos lavaban su camioneta en plena vía pública. El hecho, registrado en video por los propios atacantes, ocurrió a pocos metros de la vivienda de las víctimas.

Según las primeras investigaciones, el padre fue identificado como Santos Alberto Menacho Calderón, de 42 años, taxista de la zona, y su hijo de 19 años. Testigos relataron que cuatro sujetos armados descendieron de un vehículo y abrieron fuego sin previo aviso.

La Policía Nacional informó que los sicarios efectuaron 23 disparos, alcanzando a ambas víctimas. El joven intentó huir, pero fue abatido a pocos metros, mientras que su padre recibió varios impactos en la puerta del vehículo. Ambos fallecieron en el lugar..

Agentes de Criminalística recogieron los casquillos y recabaron evidencia. Vecinos señalaron que los agresores escaparon por una avenida paralela al Parque de los Sueños.

Gracias a información de inteligencia, efectivos de la Depincri Huaral realizaron un operativo que permitió la captura de cuatro sospechosos, entre ellos un menor de 16 años. Todos serían integrantes de la banda criminal ‘Los Sanguinarios de Huaral’.

Cuatro sospechosos del doble asesinato fueron capturados por la Policía. Foto: captura/América Noticias

En la vivienda donde se escondían, la Policía incautó un arma de fuego con municiones, oculta en un horno de cocina. Por la violencia del ataque, no se descarta un ajuste de cuentas, y se investiga si los sicarios esperaron a que padre e hijo salieran de casa para emboscarlos.

Las autoridades continúan con las diligencias para identificar plenamente a todos los responsables y esclarecer el móvil del doble asesinato.

