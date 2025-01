El Perú ha tenido este 2024 uno de los años más sangrientos, ya que se registraron más de 2 mil homicidios, lo que representa un incremento de más de 34% respecto al 2023. El Gobierno, a través del Ministerio del Interior, ha tratado de desvirtuar dicha cifra y le ha dado más valor a la cantidad de denuncias policiales y las intervenciones realizadas

Las cifras del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) muestran que, hasta el 31 de diciembre, se han cometido 2.011 homicidios en lo que va del 2024. Ya desde inicios de este mes se venía reportando que la cifra de homicidios aumentaría más de un 30% en comparación al 2023.

Policía no se da abasto para controlar la ola de crímenes en el Perú.

Lo que llama la atención es que el aumento del número de homicidios en el Perú no se detuvo pese la implementación del estado de emergencia por 60 días en un inicio en 14 distritos de Lima y Callao desde setiembre. Luego, la medida fue ampliada en noviembre por 60 días más y se dispuso que se aplique en La Victoria y en seis distritos del Callao.

Policía señala que se han cometido 2.126 homicidios en el 2024

A pesar de lo señalado por el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, la Policía Nacional del Perú indicó que en el país se han perpetrado 2.126 homicidios , de acuerdo con estadísticas policiales del 1 de enero al 26 de diciembre proporcionadas por la Dirección de Inteligencia (Dirin) de la PNP y que fueron publicadas en redes sociales.

La Policía detalló que, de esos 2.126 homicidios, unos 1.125 fueron actos de sicariato, 557 fueron homicidios calificados, 162 homicidios simples, 130 robos con subsecuente muerte, 102 feminicidios y 30 otros delitos.

De acuerdo con el género de las víctimas, 1.864 fueron hombres y 262 fueron mujeres. En el caso de la nacionalidad, 1.901 eran peruanos, 137 venezolanos, 5 colombianos y 83 de otros países.

La Policía detalló que el medio más empleado para cometer los crímenes fue el arma de fuego, con un 84%, seguido del arma blanca (5%), agresión física (4%) y otros (7%). Además, el medio de transporte más usado en los crímenes fue la moto lineal (29%) y la mayoría de los homicidios se cometió en la vía pública (58%).

Respecto a los 1.125 casos de sicariato, 295 fueron por ajuste de cuentas, 70 por negativa al pago de cupos, 31 por venganza, 8 son por motivo pasional y 721 se desconocen sus motivos.

Los homicidios se han vuelto más violentos

El analista de datos Juan Carbajal indicó que la cifra de homicidios que se ha registrado en el 2024, es la más alta de los últimos 8 años. Explicó que ha habido un incremento de la proporción de los homicidios por arma de fuego, ya que en el 2024 fue del 80%, cuando hace unos años era de 40% a 50%. El resto de los crímenes es cometido con arma blanca u otro objeto. Por ello, señaló que los crímenes se han vuelto más violentos.

“La misma data del Sinadef ya nos da luces de eso. Si con data que se tenía del 2017, 2018, 2019 y 2020 nos decía que entre 40% y 50% del total de homicidios era con proyectil de arma de fuego, pero en el 2023 era de 60% y ahora, en el 2024, está bordeando el 80%, eso nos habla definitivamente que es más violento”, argumentó.

“Sinadef, como sistema, salió a la luz en el 2017. Años atrás no había un registro como lo hay en el Sinadef. Entiendo que la Policía Nacional y otros organismos han venido registrando, pero no hay data pública como tal que lo visibilice”, agregó.

Además, remarcó que la cantidad de 2 mil homicidios en un año denota que en el país se cometieron entre 5 a 6 crímenes cada día, siendo los meses de agosto y noviembre en los que hubo un mayor número de asesinatos.

“Han sido dos meses con la mayor cantidad de homicidios. Uno no estaba en emergencia y otro que sí ha estado en emergencia. En agosto de este año, según Sinadef, se han registrado 204 homicidios, y en noviembre, en pleno estado de emergencia, se registraron 203 homicidios”, agregó.

El especialista detalló que Lima, La Libertad, el Callao y Piura son las regiones con mayor cantidad de homicidios, pero hizo hincapié que el Sinadef no toma como referencia el lugar donde ocurrió el crimen, sino que recoge como dato la dirección que aparece en el DNI de la víctima.

Según data al 26 de diciembre, la “región Lima tiene registrado 818 homicidios, La Libertad le sigue con 272, Callao con 127 y Piura 115, las cuatro regiones con mayor cantidad de homicidios”, argumentó.

“Es un ligero porcentaje que varía, pero para esa métrica siempre tomamos en consideración el marco regional, donde el porcentaje de variabilidad va a ser mucho menor si se analizara por provincia o distrito”, añadió.

Incluso, remarcó que existiría un subregistro en la propia data que almacena Sinadef, pues explicó muchas muertes causadas por proyectil de arma de fuego no son clasificadas como homicidio.

“Hay muchas muertes que cuando uno revisa las causales en los certificados de defunción dice proyectil de arma de fuego o arma blanca, pero no está clasificado como homicidio, lo tiene como sin registro, es decir, como si esa muerte no entra a las estadísticas como tal de algún tipo de muerte. Si hubiese clasificado sabríamos si es suicidio, homicidio, o accidente de tránsito o accidente de trabajo, pero hay muchos de los registros en el Sinadef que dice causal de muerte por proyectil de arma de fuego o arma blanca que debió haber sido registrado como homicidio que no lo está”, indicó.

“Un subregistro con base a la misma data que se tiene en el Sinadef, que es muy aparte a los subregistros que muchas veces que en el transcurrir de los días y semanas recién se llegan a registrar algunas defunciones. Hoy, con la misma data, hay defunciones con causales de muerte no clasificadas”, aseveró.

“Hay un incremento de los homicidios asociados a la extorsión y al robo agravado”

Ricardo Valdés, exviceministro de Seguridad Pública y director ejecutivo de la organización Capital Humano y Social, resaltó que la cifra de cerca de 2 mil homicidios registrados este 2024 en el Perú confirma la tendencia que se venía reportando desde el 2017.

En ese contexto, explicó que la cantidad de muertes violentas por homicidio es un aspecto que permite evaluar cómo marcha un país en materia de seguridad. “Una de las cosas que es muy difícil de ocultar es un muerto o un fallecido, por eso es un indicador, muy duro, muy fuerte, muy consistente, como un descriptor de lo que ocurre en una realidad”, afirmó Valdés, quien recordó el estudio que realizó Capital Humano y Social sobre las diversas modalidades de crímenes en el país.

“Desde el 2017 hasta el 2024 ha habido una tendencia al alza muy fuerte. De acuerdo con el Observatorio del Crimen y de la Violencia, ya habíamos registrado, al 30 de noviembre, una tendencia al alza marcada desde el 2017, que empezó con 671 (homicidios); en el 2019 hubo 1070; 1317 en el 2021; 1516 en el 2022; y ya, al 30 de noviembre de este año, habíamos registrado 1817″, expresó Valdés.

“Hubo un pequeño bache en el 2020 a consecuencia del COVID-19, por lo demás la tendencia al alza era preocupante. Entonces, que cerremos ahora bordeando los 2 mil homicidios, según el Sinadef, que es una fuente oficial, no nos sorprende porque esta tendencia ya viene del 2017″, agregó.

El experto explicó que los factores que ayudaron al aumento de los homicidios es la expansión de las economías ilícitas, como la minería ilegal, la falta de control de las armas de fuego y el crecimiento de las extorsiones.

“El crecimiento de las economías ilícitas, que vienen creciendo de manera desmesurada, refiero básicamente a la minería ilegal, y con todo aquello que supone, ya que se mueve muchísimo dinero, más dinero que en el narcotráfico. Todas estas economías ilícitas han crecido de una manera exponencial en los últimos cuatro años, impulsadas por dos factores: el precio del oro a nivel internacional y la ausencia del Estado a nivel interno”, indicó Valdés.

“Por otro lado, tenemos poca capacidad de detección e incautación, sobre todo de análisis de la procedencia y permanencia de las armas de fuego. Aquí hay un factor muy preocupante, que es lo que han descubierto los medios de comunicación, sobre el ruleteo de armas decomisadas a los delincuentes que vuelven a aparecer en las manos de otros delincuentes, pero ya no casos aislados, sino por decenas”, manifestó.

“El tercer factor es que tenemos el incremento también bastante intenso de la extorsión que, para poder materializarse como tal, se hace necesaria la evidencia de que si no pagas, mueres, por lo tanto, la extorsión que ha crecido tanto ha venido acompañado de manera fuerte” añadió.

“El sicariato es una modalidad del encargo de la muerte de un tercero, pero básicamente hemos encontrado que hay un incremento de los homicidios asociados a la extorsión y al robo agravado, inclusive el crecimiento ha sido más que el doble entre mayo y noviembre del 2024. Aquí vemos cómo de mayo a noviembre, estamos hablando de 7 meses, hemos pasado de 43 al mes a 105 al mes”, finalizó.

Ministro del Interior cuestiona cifras del Sinadef

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, ha cuestionado las cifras almacenadas en el Sinadef respecto al número de homicidios en el Perú, pues afirmó que “parten de una fuente de error”. El funcionario se pronunció ante la información de un medio de comunicación que alertaba, a inicios de diciembre, que los asesinatos aumentaron un 30% este año.

Incluso, el titular del Mininter señaló que, de acuerdo con los reportes que le ha alcanzado la Policía Nacional del Perú, la cantidad de homicidios en el país habría aumentado solo entre 7% a 8%.

“Con supuesto al 30% de incremento de homicidios, yo ya lo he referido: ese es un porcentaje que parte de una fuente de error. ¿Por qué una fuente de error? Porque la fuente de error que se está considerando es el Sinadef. El Sinadef desde el año pasado, y esto fue una noticia pública, fue incluso intervenido por los diversos errores porcentuales que estaba sacando”, aseguró.

“La información real que nosotros tenemos desde el Ministerio del Interior y son informaciones obtenidas no solamente de las denuncias sino también de los acontecimientos delictivos que se han dado es que entre el 2023 y 2024 el incremento oscila entre un 7% u 8%, no de un 30%. Por tanto, esa noticia es absolutamente errada”, indicó.

“Nosotros nos basamos en la información del trabajo objetivo que estamos haciendo con la Policía Nacional, con los resultados objetivos que tenemos en cuanto a los porcentajes de disminución de criminalidad, con el trabajo que hacemos con los alcaldes, por eso es que los alcaldes han reafirmado, no solamente su posición, el alcalde de Lima también lo ha referido”, comentó el ministro respecto a las cifras de homicidios en el Perú.

Cuestionan permisividad de las autoridades

El general (r) PNP José Baella, exdirector de la Dircote y de la Dirincri, indicó que se le debe dotar a la Policía Nacional de las herramientas para estar un paso adelante de los criminales y que la alta cifra de homicidios es el resultado de la inexistencia de políticas claras para combatir dichos casos.

Además, consideró que las autoridades tendrían que evaluar la adopción de medidas restrictivas respecto a la circulación de motos y el ingreso de extranjeros al país. Remarcó que el estado de emergencia no ha funcionado.

San Isidro realiza operativos de control a los motociclistas en varios puntos de su jurisdicción.

“Esto es preocupante porque vemos que no hay políticas claras al respecto. Hemos cometido el error de dejar entrar al país una migración que está delinquiendo, está extorsionando y, a la vez, están haciendo asesinatos por encargo”, anotó Baella.

“Por ejemplo, el uso de motos. Del 100% de crímenes, el 99% se realiza en moto. ¿Qué estamos haciendo al respecto? ¿De dónde sacan las granadas? Alguien debe sentarse a la mesa y decirles a todos los actores qué es lo que se tiene que hacer y hacerlo”, añadió.