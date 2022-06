Un comerciante de verduras de 26 años vive una pesadilla luego que le robaran S/12 mil de su cuentas bancaria. Todo inició tras aceptarle una cita a un sujeto -que conoció mediante un aplicativo- en un hotel en San Juan de Lurigancho.

“Me convence. (Creo que él me dopa) cuando me da la gaseosa. ‘Tomate primero la gaseosa para que no te puedas emborrachar rápido’, me dice. Ya cuando él me da la gaseosa yo ya de ahí no me acuerdo nada”, contó el agraviado a Latina.

Cámaras de seguridad del hotel captaron como la víctima y un sujeto de gorra roja -que se hacía llamar ‘Jorge’- ingresan al establecimiento. El desconocido es quien paga por la habitación para que dos horas después proceda a retirarse. Incluso pagó un adicional y avisó en recepción que su acompañante se quedaría algunas horas más para descansar.

Acude a cita, lo pepean y roban 12 mil soles de su cuenta

Luego que el desconocido abandona el lugar, los retiros y transferencias de las cuentas de ahorros del comerciante de verduras comenzaron. Pese a que bloqueó sus tarjetas, los robos continuaron.

“En total todo suma S/12 mil. Yo bloqueé mi tarjeta a las 8 a.m. y a las 10 a.m. él había retirado S/1.800″, señaló.

A ello se suma S/1.600 en efectivo que la víctima guardaba en los bolsillos cuando acudió a su cita. Se conoció que sus ahorros tenían como fin comprarle una prótesis a su madre.

“Yo solamente le pido al banco que me devuelva mi dinero porque es mi esfuerzo. Yo dije: ’voy a juntar hasta marzo y le voy a comprar su prótesis para que mi mamá este bien. Ese fue mi fin”, pidió entre lágrimas.

