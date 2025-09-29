Luego que las empresas de transporte Santa Catalina, Roma y Huáscar anunciaron la suspensión de sus actividades diarias debido a las extorsiones y asesinatos que son víctimas a manos de bandas criminales, hoy, lunes 29 de setiembre, han reanudado sus servicios.

Buenos Días Perú constató que en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL), solo la línea 50 mantiene la medida de no circular por su recorrido habitual como pedida de protesta ante las amenazas e inactividad de las autoridades.

En tanto, los pasajeros también se mostraron solidarios con esta medida de los transportistas ya que están cansados de la “inseguridad e inacción” del Gobierno de Dina Boluarte.

“Salimos a trabajar con miedo, pero por necesidad”, dijo uno, mientras otros aseguraron que prefieren usar el Metro de Lima.

De acuerdo con datos de la Policía Nacional del Perú, un total de 65 choferes de empresas de transporte han sido asesinados solo entre enero y julio del 2025.