Antonio Cortez Peña, detenido en el momento en que amenazaba con asesinar a su ex pareja y madre de su hijo en un centro comercial, en el distrito de San Juan de Lurigancho, estaría implicado en la muerte de otra joven en un hostal.

El 1 de abril del 2018, en un hostal de ese distrito se encontró el cadáver de una joven de 16 años. Había tres implicados en el caso y uno de ellos fue Cortez Peña, quien fue detenido el 2 de abril, pero liberado al día siguiente.

Maribel Herrera, madre de la joven fallecida, contó en el noticiero de Latina que el sujeto fue liberado por falta de pruebas. Sin embargo, aseguró que existen varios indicios que apuntan a que él sería responsable, como las imágenes de las cámaras de seguridad del hostal que, según la señora, captaron a su hija ingresando con Cortez Peña y otros dos sujetos.

“Cuando fui al juzgado, me dijeron que no habían los papeles de la necropsia firmados por el médico legista y que no se notaban muchas cosas en las cámaras del hostal, pero sí aparecen los tres entrando con mi hija. Luego se ve que Antonio baja a comprar cervezas y preservativos, y regresa al hostal”, contó en el noticiero de Latina.

Agregó que Cortez Peña, en su declaración, dijo que su hija comenzó a sentirse mal en el hostal y que quería descansar. “Pero si ella quería descansar, ¿por qué compraron las cervezas y los preservativos?”, comentó la señora Herrera.

Asimismo, enfatizó que el certificado de necropsia arrojó que la joven tuvo edema cerebral y pulmonar y que también se hallaron sustancias tóxicas en su organismo. “Ella consumió una mala combinación de algo tóxico con la cerveza”.

La familia de la víctima sospechaba que la menor fue dopada y ultrajada. “Pero los exámenes finales indicaron que ella estaba un poco tomada, nada más”, dijo Maribel Herrera, quien afirmó que los signos de que la joven habría sido ultrajada estaban en el parte del médico legista.

Finalmente, señaló que el 19 de diciembre se dictará la sentencia por el caso de la muerte de su hija.

Actualmente, Antonio Cortez Peña se encuentra detenido, luego de amenazar con asesinar a su ex pareja, quien lo denunció siete veces por intento de feminicidio.

(Video: Latina)