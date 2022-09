Más de 1.000 celulares robados y al menos seis detenidos es lo que deja hasta el momento el operativo policial en mercado “Santa Rosa”, situado en la avenida Wiesse, en San Juan de Lurigancho (SJL). El noticiero de Latina señaló que los equipos fueron encontrados dentro de los stands que funcionan como locales de venta y de servicio técnico de equipos móviles.

El coronel PNP Wilson Sánchez Sánchez, jefe de la División de Investigación de Delitos contra el Estado (Dividce) de la Policía Nacional, explicó que varios de los intervenidos no cuentan con facturas o boletas que justifiquen que los celulares fueron comprados. “Estos equipos están reportados como robados ante el Osiptel y están en proceso de ser desbloqueados, luego pasar una limpieza y posterior comercialización. El comerciante no puede sustentar su procedencia lícita”, señaló.

Al ser consultado el comerciante que estaba siendo detenido sobre el hallazgo de dos celulares robados en su local, dijo: “Todos son equipos verificados, solo dos son [robados]. Sustraídos no son, me los dejaron como parte de pago. No tengo boleta de esos dos celulares, pero sí de los demás. Vino un cliente y me dijo ‘te los dejo como parte de pago’ para darle el equipo nuevo”, explicó.

Situación similar se encontró en los otro stands de la galería “Santa Rosa” de SJL. Inclusive se intervino a sujetos que estaban dentro de los locales de servicio técnico cuando procedían a desbloquear los celulares robados. “Estamos en una flagrancia delictiva que serán detenidos, llevados a la dependencia policial y luego ser puestos a disposición de la fiscalía”, dijo el jefe policial a cargo de la operativo.

“Estos locales son fachadas para ocultar la actividad ilícita. Estos celulares serán incautados, debidamente lacrados y trasladados a nuestras oficinas, y con participación de un fiscal se realizará el proceso de búsqueda y entrega de los equipos a los propietarios”, dijo el general Sánchez.

“Tenemos hasta el momento más de 1000 celulares incautados. Esperamos encontrar aquí más de 1.500 a 2.000 celulares”, agregó.