Un crimen más para la estadística. Un hombre fue asesinado a balazos por un sicario en una juguería ubicada dentro del mercado Túpac, en la zona Campoy, en el distrito de San Juan de Lurigancho. La víctima falleció en el acto.

Según informó RPP Noticias, el sicario, vestido con pantalón jean celeste, una polera negra y un casco, fue captado por las cámaras de seguridad merodeando por la zona y hablando por teléfono cerca de un mototaxi.

Tras varios minutos, el sujeto ingresó a la juguería “Estación Fruta”, ubicó a su víctima en una mesa y le disparó en cuatro oportunidades, causándole la muerte. Posteriormente se dio a la fuga.

El fallecido, identificado por la Policía Nacional (PNP) como Francesco Tapia Minaya (31), se encontraba junto a otro sujeto, quien se retiró rápidamente del lugar sin auxiliar a la víctima.

Hasta el lugar de los hechos llegaron efectivos de la PNP. Se supo que el occiso tiene un amplio prontuariado policial, que va desde tenencia ilegal de armas hasta robo agravado y homicidio.

#SJL Camaras se seguridad del establecimiento captaron el preciso momento cuando un sujeto encapuchado saca un arma y dispara a contra el hombre que estaba acompañado de un amigo, este hecho ocurrió hoy, a las 10:18 a.m. en una jugueria ubicada en Campoy. #SJLOpina💬 pic.twitter.com/M2EcMPNRdT — SJL Opina San Juan de Lurigancho Noticias (@SJLOpina) August 26, 2025

Al local donde se produjo el crimen también llegaron familiares del fallecido, quienes quedaron en estado de shock y solicitaron a la Policía que dé con el paradero del asesino, registrado en las cámaras de seguridad.

Cabe indicar que un informe de este Diario reveló que cerca de 5 mil homicidios se han registrado en lo que va del gobierno de la presidenta Dina Boluarte, en medio de una ola de crímenes que azota el país.

Además, el 28 de abril del 2025 es la fecha en la que ocurrieron más crímenes en el régimen de Boluarte Zegarra, ya que se reportaron 18 crímenes, de acuerdo con el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef).