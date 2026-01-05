Nuevamente, el sector transporte se tiñe de sangre. En el límite de los asentamientos humanos Pedregal y Juventud, a pocos metros del paradero 7 de Huáscar en San Juan de Lurigancho, un joven mototaxista de 27 años fue asesinado a balazos por presuntos sicarios. La víctima deja en la orfandad a una niña de cinco años.

Medios informaron que el hombre se encontraba en su domicilio cuando recibió una llamada para que realizara aparentemente un servicio de transporte. Luego, al salir, fue interceptado una motocicleta con dos sujetos, uno de los cuales abrió fuego contra él en reiteradas ocasiones.

El padre de familia a pesar de sus heridas, descendió de su mototaxi y caminó gasta una losa deportiva pidiendo auxilio a los vecinos, sin embargo, la gravedad de su estado impidió que continuara y cayó al piso, falleciendo en el acto.

La Policía Nacional del Perú (PNP) investiga el caso que se trataría de una extorsión. Primeras informaciones indicaron que la víctima habría recibido amenazas durante las últimas semanas por parte de una banda criminal.

Este es el segundo atentado contra un mototaxista en menos de 24 horas. La noche de ayer, en Breña, un joven fue victimado por un falso pasajero. La asociación para la cual trabajaba afirmó ser víctima de extorsiones.

¿A quién llamar durante una emergencia?

Para llamar a una emergencia de la Policía Nacional del Perú (PNP), marca el 105 desde cualquier teléfono; también tienes los números de WhatsApp 964-605-570 o 942-479-506 para enviar texto, voz, fotos, videos y ubicación, además de los números 116 (Bomberos) y 110 (Policía Carreteras) para otras emergencias.