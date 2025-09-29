Trabajador minero fue asesinado a balazos cuando visitaba a su madre. (Foto: Captura/América Noticias)
Trabajador minero fue asesinado a balazos cuando visitaba a su madre. (Foto: Captura/América Noticias)
Redacción EC
Redacción EC

La llegada de Arnaldo Javier Solari Rengifo, minero de 47 años, a Lima debía ser motivo de celebración familiar por el cumpleaños de su madre. Sin embargo, la visita terminó en tragedia luego de que fuera a balazos en plena vía pública de la urbanización América Umamarca, en .

El crimen ocurrió cuando Solari se dirigía a la vivienda materna tras compartir la tarde con su hermano. Testigos aseguraron que no hubo discusión ni intento de robo: los disparos fueron directos y certeros. Vecinos indicaron que escucharon varias detonaciones en medio de la llovizna, y algunos refirieron haber visto una moto o a dos personas que huyeron a pie.

Parte de los disparos impactaron en una pared cercana. Los residentes salieron de inmediato y hallaron al minero tendido en la vereda. Ellos mismos alertaron a la familia que vive en la zona. Pese a la rápida reacción, nada se pudo hacer para salvarle la vida.

Cámaras de seguridad podrían esclarecer crimen de minero en San Juan de Miraflores. (Foto: Captura/América Noticias)

Las autoridades confirmaron que Solari tenía consigo todas sus pertenencias: celular y billetera permanecían intactos, lo que refuerza la hipótesis de que se trató de un ataque directo y no de un asalto común. La víctima no tenía antecedentes ni había recibido amenazas, según sus familiares.

Policía confirmó que no se trató de un asalto, pues sus pertenencias quedaron intactas. (Foto: Captura/América Noticias)

El hombre trabajaba en proyectos mineros en , donde cumplía jornadas largas para luego descansar siete días con su familia. En esta ocasión, llevaba seis meses sin verlos. Sus parientes exigen ahora una investigación exhaustiva que esclarezca quién ordenó y ejecutó el crimen.

En la zona hay varias cámaras de seguridad que registraron los movimientos previos y posteriores al ataque. Las imágenes ya están siendo revisadas por detectives del Depincri de San Juan de Miraflores, en coordinación con la Fiscalía. El caso ha sido asumido como una prioridad ante la creciente que golpea la capital.

