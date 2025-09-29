La llegada de Arnaldo Javier Solari Rengifo, minero de 47 años, a Lima debía ser motivo de celebración familiar por el cumpleaños de su madre. Sin embargo, la visita terminó en tragedia luego de que fuera asesinado a balazos en plena vía pública de la urbanización América Umamarca, en San Juan de Miraflores.
LEE: Cusco: incendios forestales en Urubamba y Calca arrasan con el Valle Sagrado de los Incas
El crimen ocurrió cuando Solari se dirigía a la vivienda materna tras compartir la tarde con su hermano. Testigos aseguraron que no hubo discusión ni intento de robo: los disparos fueron directos y certeros. Vecinos indicaron que escucharon varias detonaciones en medio de la llovizna, y algunos refirieron haber visto una moto o a dos personas que huyeron a pie.
Newsletter Buenos días
Parte de los disparos impactaron en una pared cercana. Los residentes salieron de inmediato y hallaron al minero tendido en la vereda. Ellos mismos alertaron a la familia que vive en la zona. Pese a la rápida reacción, nada se pudo hacer para salvarle la vida.
Las autoridades confirmaron que Solari tenía consigo todas sus pertenencias: celular y billetera permanecían intactos, lo que refuerza la hipótesis de que se trató de un ataque directo y no de un asalto común. La víctima no tenía antecedentes ni había recibido amenazas, según sus familiares.
El hombre trabajaba en proyectos mineros en Moquegua, donde cumplía jornadas largas para luego descansar siete días con su familia. En esta ocasión, llevaba seis meses sin verlos. Sus parientes exigen ahora una investigación exhaustiva que esclarezca quién ordenó y ejecutó el crimen.
MÁS: Histórico almuerzo “Maklube Fraterno” reunió a la comunidad palestina en Perú
En la zona hay varias cámaras de seguridad que registraron los movimientos previos y posteriores al ataque. Las imágenes ya están siendo revisadas por detectives del Depincri de San Juan de Miraflores, en coordinación con la Fiscalía. El caso ha sido asumido como una prioridad ante la creciente ola de violencia que golpea la capital.
TE PUEDE INTERESAR
- Línea ‘La 50’ deja de operar hasta nuevo aviso ante la violencia contra transportistas
- Caso Washington Capital: La red denunciada por estafa de US$ 3 millones que continúa ofreciendo manejar fondos de inversiones
- Sin el ‘Monstruo’: ¿Cómo queda configurada la estructura criminal de ‘Los Injertos del Cono Norte’ y las extorsiones en Lima?
- La historia de una joven que busca justicia en un caso de violación tras más de 13 años de su denuncia
- Lloviznas generan aniegos en principales avenidas de Villa El Salvador
Contenido sugerido
Contenido GEC