Resumen

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Delincuentes armados asaltan a familia y le roban moderna camioneta en bypass de Ciudad de Dios. (Foto: Captura/Latina)
Delincuentes armados asaltan a familia y le roban moderna camioneta en bypass de Ciudad de Dios. (Foto: Captura/Latina)
Por Redacción EC

Una familia fue víctima de un violento asalto en el bypass de Ciudad de Dios, en el distrito de San Juan de Miraflores (SJM), cuando delincuentes armados y encapuchados interceptaron la camioneta en la que se desplazaban y se apoderaron del vehículo tras obligar a sus ocupantes a descender.

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