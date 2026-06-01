Una familia fue víctima de un violento asalto en el bypass de Ciudad de Dios, en el distrito de San Juan de Miraflores (SJM), cuando delincuentes armados y encapuchados interceptaron la camioneta en la que se desplazaban y se apoderaron del vehículo tras obligar a sus ocupantes a descender.

Según informó Latina, los criminales habrían seguido a sus víctimas durante varios minutos antes de ejecutar el atraco en una zona donde las posibilidades de escape son limitadas. Aprovechando la escasa congestión vehicular que se registraba en ese momento, cerraron el paso al conductor y rodearon la unidad.

Banda criminal cierra el paso a familia y se lleva su vehículo en SJM. (Foto: Captura/Latina)

Bajo amenazas y con extrema violencia, los asaltantes obligaron a todos los integrantes de la familia a bajar de la camioneta y sentarse en medio de la pista mientras concretaban el robo. Tras tomar el control del vehículo, huyeron rápidamente del lugar con rumbo desconocido.

La escena generó alarma entre otros conductores que transitaban por la vía. Al percatarse del asalto y temiendo convertirse también en víctimas de los delincuentes, varios automovilistas optaron por retroceder y abandonar el bypass.

El robo se produjo en cuestión de minutos y, afortunadamente, no dejó personas heridas ni fallecidas. Sin embargo, el hecho volvió a poner en evidencia la vulnerabilidad de algunos tramos de esta importante vía de acceso al sur de Lima.

Las autoridades policiales iniciaron las investigaciones para identificar y ubicar a los responsables. Para ello, se revisarán las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en la zona, las cuales podrían resultar determinantes para reconstruir la ruta de escape de los delincuentes.

Vecinos y conductores señalaron que, pese al constante tránsito vehicular que suele registrar la avenida, en los últimos meses se han reportado otros robos de vehículos en sectores cercanos, lo que ha incrementado la preocupación por la inseguridad en San Juan de Miraflores.