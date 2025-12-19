Un grupo de delincuentes lanzó un artefacto explosivo en un local deportivo del distrito de San Juan de Miraflores, muy cerca del centro comercial Mall del Sur, y dejaron cuatro heridos de gravedad.

Según las primeras informaciones, los sujetos dejaron el explosivo en la cancha sintética “El Churre”, ubicada a la altura de la cuadra 7 de la avenida Pedro Miotta, y huyeron rápidamente.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

La Policía Nacional (PNP) llegó a la zona para iniciar las investigaciones del caso, mientras que los bomberos auxiliaron rápidamente a las víctimas que dejó la explosión.

Al respecto, el Ministerio de Salud (Minsa) informó en sus redes sociales que llegaron de emergencia con pronóstico reservado cuatro heridos al Hospital María Auxiliadora de ese distrito.

“Los heridos vienen recibiendo la atención médica especializada en cirugía y shock trauma. El Minsa monitorea la situación a fin de brindar el apoyo de ser necesario”, señaló.

📌 #MinsaInforma | Frente a la explosión de un artefacto desconocido en las inmediaciones de la cuadra 7 de la av. Pedro Miotta, en San Juan de Miraflores, el #Minsa informa que llegaron de emergencia con pronóstico reservado cuatro heridos al Hospital María Auxiliadora.



Los… pic.twitter.com/9DGt9E2pUT — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) December 20, 2025

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

La Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma.

LEE MÁS: Matan a padre de tres hijos por resistirse al robo de su camioneta en el Cercado de Lima

Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.