La ciudadana Madeleine Ivonne Gonzáles Burga denunció que delincuentes le robaron su vehículo que compró con el dinero obtenido en uno de los retiros de fondos de la AFP, autorizados anteriormente. El suceso ocurrió en los exteriores de su vivienda, situada en el sector Villa San Luis de Pamplona Alta, el pasado 23 de abril en San Juan de Miraflores.

En declaraciones para el noticiero América Noticias, la mujer de 48 años contó que perdió su empleo debido a la pandemia del coronavirus por lo que optó en utilizar el dinero que retiró como afiliada del sistema privado para adquirir un auto usado, y continuar trabajando de forma independiente.

“Recibí mi AFP para poder tener mi carrito. Mi hermana está con COVID-19 con sus cuatro hijos. Yo me movilizaba porque ayudaba a los vecinos, y a parte de ellos a otras personas a movilizar su balón de oxígeno”, indicó.

Mujer es víctima del robo de su vehículo

Gonzáles Burga dijo que la denuncia fue presentada en la comisaría del distrito, y que esperan que las autoridades agilicen la investigación ya que entregó las imágenes captadas por cámaras de seguridad donde se aprecia a los ladrones que se llevaron su auto, y solo le dejaron el parachoque.

“Realmente estoy muy triste por lo que me ha pasado ya que era mi único sustento que yo tenía día a día para poder trabajar y movilizarme. El robo fue el 23 de abril. Hasta el momento no habido comunicación sobre las investigaciones”, relató la agraviada.

“Me llamaban para poder trasladar los balones de oxígeno. El carro me costó 10 mil soles y a parte el mantenimiento. Me he quedado en la nada. Es muy chocante. Soy madre soltera. Ahora estoy sin hacer nada, ahora sin carro y en pandemia”, agregó.

