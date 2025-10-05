Un nuevo hecho de sangre estremeció la noche del jueves al distrito de San Juan de Miraflores, al sur de Lima. Un chofer de transporte urbano fue asesinado a balazos mientras conducía su unidad con pasajeros a bordo, luego de ser interceptado por sicarios en motocicleta en plena vía pública.

La víctima fue identificada como Daniel José Cedeño Alfonso, ciudadano de nacionalidad venezolana, quien trabajaba para la empresa Lipetsa, conocida por los usuarios como la línea “Los Triángulos”. El ataque ocurrió en una zona con alta afluencia peatonal y vehicular, a escasos metros del Hospital María Auxiliadora, en dirección a la avenida Los Héroes.

Chofer de bus es acribillado en plena vía pública cerca del Hospital María Auxiliadora. (Foto: GEC)

Según testigos, una motocicleta se detuvo junto al bus y uno de los ocupantes descendió para disparar directamente contra el conductor, en medio del tráfico detenido.

El ataque generó momentos de pánico entre pasajeros y transeúntes. Testigos señalaron que pasaron varios minutos antes de la llegada de la Policía y del serenazgo, mientras el conductor permanecía gravemente herido. Pese a los esfuerzos por trasladarlo rápidamente al hospital más cercano, se confirmó su fallecimiento por múltiples impactos de bala en el pecho.

El bus, de color blanco con franjas rojas y naranjas, permanece bajo custodia policial en la sede de la Depincri San Juan de Miraflores, donde agentes de criminalística hallaron casquillos de proyectil como parte de la investigación. Familiares de la víctima llegaron al lugar entre lágrimas, indicando que el conductor acababa de retomar sus labores tras unos días de descanso.

Matan a balazos a chofer mientras conducía su unidad con pasajeros. (Foto: GEC)

Compañeros del fallecido señalaron que este crimen podría estar vinculado a extorsiones contra la empresa Lipetsa. Representantes de la compañía denunciaron que desde hace meses reciben amenazas de bandas criminales, que exigen pagos a cambio de no atentar contra sus choferes o unidades.“Tenemos miedo. Nadie está seguro, ni siquiera si uno paga lo que piden”, declaró un conductor de la misma línea, quien pidió reserva de su identidad.

Dirigentes del sector transporte advirtieron que este no es un hecho aislado. Recordaron atentados similares contra empresas como Vipusa, Tupsa 73 y la Línea 41, cuyos choferes también fueron víctimas de ataques mientras cumplían sus rutas habituales.

Las autoridades policiales mantienen las investigaciones en curso para identificar a los responsables y determinar si este crimen guarda relación con las redes de extorsión que operan en Lima Sur, una problemática que sigue cobrando vidas entre los trabajadores del transporte urbano.