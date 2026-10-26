Un estudiante de 26 años fue asesinado a balazos la noche del domingo cuando se encontraba junto a su enamorada a orillas del río Chillón, en el distrito de San Martín de Porres. La víctima fue identificada como Elvis Bryan Rojas Guerrero, quien habría sido atacado por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta.

De acuerdo a testigos, el joven esperaba una mototaxi con su pareja para regresar a su vivienda, ubicada en el asentamiento humano Santa Isolina, cuando fue interceptado por los atacantes. De acuerdo con los testimonios recogidos en la zona, los sujetos se acercaron a Rojas Guerrero y le dispararon hasta en cinco ocasiones, provocándole la muerte en el lugar.

Estudiante de Administración fue asesinado cuando esperaba una mototaxi con su enamorada. (Foto: EC)

El estudiante había participado previamente en un campeonato de fútbol organizado como un reencuentro con sus antiguos compañeros de promoción. Al finalizar la actividad deportiva, se dirigió hacia su domicilio acompañado de su enamorada.

Cabe mencionar que Rojas Guerrero estudiaba la carrera de Administración y cursaba el séptimo ciclo. Tras conocer el crimen, sus familiares llegaron hasta el lugar y protagonizaron escenas de dolor.

El asesinato se produjo en un sector de las inmediaciones del río Chillón que, según los reportes preliminares, no cuenta con alumbrado público ni cámaras de seguridad. Estas condiciones podrían dificultar la identificación de los responsables.

Asesinan a estudiante en San Martín de Porres. (Foto: EC)

La Policía Nacional inició las diligencias para esclarecer las circunstancias del ataque e identificar a los presuntos autores. La zona fue acordonada mientras representantes del Ministerio Público realizaban las actuaciones correspondientes y autorizaban el levantamiento del cuerpo, que sería trasladado a la Morgue Central de Lima.

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Los familiares de Elvis Rojas señalaron que desconocen los motivos por los que habría sido asesinado. Hasta el momento, las autoridades no han establecido oficialmente el móvil del crimen.

Entre las hipótesis preliminares figura un posible ajuste de cuentas, debido a la modalidad del ataque. Sin embargo, esta versión deberá ser corroborada durante las investigaciones policiales.