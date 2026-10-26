Joven de 26 años fue atacado a balazos por sujetos que se desplazaban en moto. (Foto: EC)
Joven de 26 años fue atacado a balazos por sujetos que se desplazaban en moto. (Foto: EC)
Por Redacción EC

Un estudiante de 26 años fue asesinado a balazos la noche del domingo cuando se encontraba junto a su enamorada a orillas del río Chillón, en el distrito de San Martín de Porres. La víctima fue identificada como Elvis Bryan Rojas Guerrero, quien habría sido atacado por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta.

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