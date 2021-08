Un microempresario de calzado teme por su vida y la de su familia luego de que un desconocido dejara en la puerta de su vivienda, ubicada en San Martín de Porres, un arreglo de flores, una granada y balas dentro de una bolsa de regalo. El hecho ocurrió la tarde del último lunes.

En declaraciones a América Noticias, el denunciante -Moisés Serrano- indicó que nunca antes había recibido amenazas de ese tipo. “No tengo problema con nadie. No tengo dinero. (...) De verdad me sorprende, tengo a mis hijos acá. Tengo bastante miedo”, señaló.

En las imágenes difundidas por el matinal, se observa cómo un sujeto vestido de negro y con un casco de moto que cubre su rostro, camina por la calle con un arreglo floral y una bolsa de regalo. La persona se detiene frente a una vivienda donde deja las cosas y procede a tocar la puerta para luego retirarse del lugar.

A raíz del incidente, agentes de la Policía Nacional especializados en desactivación de explosivos llegaron al lugar. Ellos retiraron la granada y la bala para las pesquisas correspondientes.

Por su parte, un trabajador del microempresario señaló que su jefe nunca ha tenido problemas con la gente y que solo tiene un stand de tres metros en el que trabajan en la zona de Caquetá.

“No sabemos quién nos pone eso. Nunca hemos tenido problemas con nadie. Recién tenemos cuatro años acá. No tenemos mucha plata. Es un stand chiquito de tres metros donde trabajamos”, detalló Moisés Serrano.

Además, solicitó presencia policial en la zona. “Lo que queremos es un apoyo. Somos gente de provincia. Trabajamos para sobrevivir. No somos gente que tiene plata”, aseveró el microempresario.

