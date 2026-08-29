Delincuentes ingresaron durante la madrugada a una casa de cambios y una notaría ubicadas en la cuadra 4 de la avenida Eduardo de Habich, en el distrito de San Martín de Porres (SMP), tras realizar un forado en una pared de concreto y una plancha metálica.

Los sujetos utilizaron herramientas para abrir un acceso hacia el local de la casa de cambios y posteriormente violentaron la bóveda. El propietario calculó que los delincuentes se llevaron aproximadamente S/60 mil, entre soles, dólares, euros, monedas y otros objetos de valor.

Delincuentes roban casa de cambios y notaría tras abrir un forado en pared de concreto en SMP. (Foto: Captura / América Noticias)

Según explicó, la bóveda fue completamente violentada y terminó derribada en el piso. En tanto, el ingreso principal del establecimiento, que contaba con varios candados, no presentaba signos de haber sido forzado.

Notaría fue robada por cuarta vez

En el segundo piso del inmueble funciona una notaría que también fue afectada por los delincuentes. El notario llegó al lugar alrededor de las 6:20 a. m., luego de recibir una alerta, y señaló que es la cuarta vez que su establecimiento es víctima de un robo en sus 32 años de funcionamiento.

Debido a la intervención policial, el notario no pudo ingresar inicialmente al local, pues se esperaba la llegada de personal de Criminalística para realizar la toma de huellas.

Los delincuentes habrían revisado la zona de caja y el despacho del notario. También revolvieron documentación y cajones. El establecimiento no acostumbraba dejar dinero en efectivo, por lo que los bienes sustraídos serían principalmente equipos informáticos y otros implementos.

Cámaras de seguridad fueron desconectadas

Uno de los principales obstáculos para la investigación es que las cámaras de seguridad del establecimiento quedaron inutilizadas. Según el propietario de la casa de cambios, los delincuentes habrían desconectado el sistema y se llevaron el dispositivo de almacenamiento de las grabaciones.

El empresario solicitó que un especialista evalúe si es posible recuperar información que permita identificar a los responsables y entregarla a la Policía.

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El robo ocurrió pese a que el inmueble se encuentra a pocas cuadras de la Comisaría de San Martín de Porres, además de estar a corta distancia de otra dependencia policial y cerca de una caseta de serenazgo.

Los afectados solicitaron mayor patrullaje y seguridad en la zona. Mientras tanto, la Policía continúa con las diligencias para identificar a los responsables del robo.

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