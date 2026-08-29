Ladrones ingresan por un forado y violentan bóveda de casa de cambios. (Foto: Captura / América Noticias)
Ladrones ingresan por un forado y violentan bóveda de casa de cambios. (Foto: Captura / América Noticias)
Por Redacción EC

Delincuentes ingresaron durante la madrugada a una casa de cambios y una notaría ubicadas en la cuadra 4 de la avenida Eduardo de Habich, en el distrito de San Martín de Porres (SMP), tras realizar un forado en una pared de concreto y una plancha metálica.

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