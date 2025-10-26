Un gimnasio del distrito de San Martín de Porres fue nuevamente atacado a balazos la madrugada de este domingo, marcando el segundo atentado en menos de dos semanas contra el mismo establecimiento, a pesar de la vigencia del estado de emergencia en Lima.

El local afectado, Stephanos Fitness Gym, se encuentra en la cuadra 9 de la avenida Germán Aguirre, en la urbanización El Rosario. Según los vecinos, cerca de las tres de la mañana se escucharon al menos siete detonaciones frente a la fachada del edificio. Testigos aseguraron que dos personas a bordo de una motocicleta descendieron y abrieron fuego contra el inmueble.

Los impactos de bala destruyeron ventanas del tercer piso, mientras que en el ataque anterior, registrado el 15 de octubre, los proyectiles dañaron el segundo nivel del edificio. Además del gimnasio, el inmueble alberga un minimarket en la planta baja, que también resultó afectado.

Agentes policiales acudieron al lugar para recoger los casquillos de bala y constatar los daños. Las primeras hipótesis apuntan a un caso de extorsión, modalidad delictiva que viene afectando a diversos negocios de Lima Norte.

Los residentes señalaron que, desde el primer ataque, viven con miedo y temen que los hechos se repitan. Pese a las medidas extraordinarias del Gobierno, como la suspensión de derechos constitucionales en favor de la seguridad, los delitos violentos continúan.

El primer ataque, ocurrido hace dos semanas, dejó las mamparas del gimnasio totalmente destruidas. Tras repararlas y reabrir el local, los propietarios volvieron a ser víctimas de un nuevo atentado, lo que ha obligado a cerrar nuevamente sus puertas.

De acuerdo con testimonios de los vecinos, los responsables estarían exigiendo el pago de una suma de dinero a cambio de no atacar el local.

Por ahora, el gimnasio y el minimarket permanecen cerrados, y los comerciantes del entorno expresan temor e incertidumbre, ante el riesgo de que sus negocios también sean blanco de ataques. La Policía continúa con las investigaciones para identificar y capturar a los responsables.

