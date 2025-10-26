Gimnasio de SMP sufre segundo atentado en menos de 15 días. (Foto: Captura/América Noticias)
Gimnasio de SMP sufre segundo atentado en menos de 15 días. (Foto: Captura/América Noticias)
Redacción EC
Redacción EC

Un gimnasio del distrito de fue nuevamente atacado a balazos la madrugada de este domingo, marcando el segundo atentado en menos de dos semanas contra el mismo establecimiento, a pesar de la vigencia del .

LEE: Señor de los Milagros: ATU anuncia desvíos por procesión este domingo 26 de octubre

El local afectado, Stephanos Fitness Gym, se encuentra en la cuadra 9 de la avenida Germán Aguirre, en la urbanización El Rosario. Según los vecinos, cerca de las tres de la mañana se escucharon al menos siete detonaciones frente a la fachada del edificio. Testigos aseguraron que dos personas a bordo de una motocicleta descendieron y abrieron fuego contra el inmueble.

Newsletter Buenos días

Carlos Salas Abusada
Gimnasio es baleado dos veces en dos semanas pese a medidas del Gobierno. (Foto: Captura/América Noticias)
Gimnasio es baleado dos veces en dos semanas pese a medidas del Gobierno. (Foto: Captura/América Noticias)

Los impactos de bala destruyeron ventanas del tercer piso, mientras que en el ataque anterior, registrado el 15 de octubre, los proyectiles dañaron el segundo nivel del edificio. Además del gimnasio, el inmueble alberga un minimarket en la planta baja, que también resultó afectado.

Agentes policiales acudieron al lugar para recoger los casquillos de bala y constatar los daños. Las primeras hipótesis apuntan a un , modalidad delictiva que viene afectando a diversos negocios de Lima Norte.

Los residentes señalaron que, desde el primer ataque, viven con miedo y temen que los hechos se repitan. Pese a las medidas extraordinarias del Gobierno, como la suspensión de derechos constitucionales en favor de la seguridad, los delitos violentos continúan.

Nuevo ataque a balazos contra gimnasio pese al estado de emergencia. (Foto: Captura/América Noticias)
Nuevo ataque a balazos contra gimnasio pese al estado de emergencia. (Foto: Captura/América Noticias)

El primer ataque, ocurrido hace dos semanas, dejó las mamparas del gimnasio totalmente destruidas. Tras repararlas y reabrir el local, los propietarios volvieron a ser víctimas de un nuevo atentado, lo que ha obligado a cerrar nuevamente sus puertas.

De acuerdo con testimonios de los vecinos, los responsables estarían exigiendo el pago de una suma de dinero a cambio de no atacar el local.

MÁS: Cercado de Lima: comerciantes atribuyen incendio a una posible negligencia

Por ahora, el gimnasio y el minimarket permanecen cerrados, y los comerciantes del entorno expresan temor e incertidumbre, ante el riesgo de que sus negocios también sean blanco de ataques. La Policía continúa con las investigaciones para identificar y capturar a los responsables.

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

La cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC