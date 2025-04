Un grupo de padres de familia del colegio José María Arguedas, en la urbanización Los Jardines, ha protagonizado una intensa protesta para exigir la destitución de Alan Camus Benites, contratado como auxiliar de secundaria a pesar de contar con investigaciones fiscales por acoso sexual contra al menos dos escolares.

La indignación estalló luego de que se revelara que la directora del colegio, Rosa Edelmira Nolasco López, permitió la contratación del acusado sin informar a la comunidad educativa, lo que generó la inmediata reacción de los padres, quienes tomaron las instalaciones y suspendieron las clases hasta recibir una respuesta concreta de las autoridades.

Según información recogida por el noticiero Buenos Días Perú, Camus Benites habría trabajado en una institución educativa de la zona de Condevilla, también en San Martín de Porres, donde en 2024 una madre de familia presentó una denuncia en la comisaría tras acusarlo de intentar abusar de un menor en los baños del área de primaria. La denuncia fue derivada a la Segunda Fiscalía Penal Provincial Corporativa de Condevilla.

A pesar de estos antecedentes, el acusado fue contratado en el colegio José María Arguedas, lo que generó indignación entre los padres. Uno de los representantes de los manifestantes señaló que la directora conocía la situación, pero no la informó.

“Sí lo sabía, si no que nos ocultó. No tuvo la valentía de reunirnos y decirnos: ‘señores, la UGEL nos ha mandado un representante que tiene antecedentes. Jamás lo hizo y eso es un error que no se perdona porque pone en riesgo a nuestros hijos (...) Además, desinstaló las cámaras de seguridad del patio, que nosotros habíamos financiado”, expresó un padre de familia.

Acuerdo con la UGEL 02 y el Minedu

Tras dos días de protesta y la toma del colegio, personal de la UGEL 02 y el Ministerio de Educación (Minedu) llegaron a la institución para dialogar con los padres y encontrar una solución que permitiera reanudar las clases.

Finalmente, se llegó a un acuerdo que implica la separación de la directora por 30 días mientras se desarrolla una investigación.

“Nos dan la solución de que van a traer un reemplazo para la dirección. La directora va a tener un proceso de investigación durante 30 días. Y en 30 días, va a venir este director a tomar el cargo. Durante estos 30 días, la directora no va a venir; va a estar en proceso de investigación”, informó uno de los padres.

Además, los manifestantes anunciaron que continuarán recopilando más información para reforzar la denuncia contra Camus Benites y garantizar que no vuelva a ocupar un cargo en instituciones educativas.

Ante la controversia, la institución educativa emitió un comunicado en el que se deslinda de la responsabilidad en la contratación del auxiliar acusado, señalando que “la IE no tiene injerencia en el proceso de selección y evaluación de auxiliares y docentes, ya que esta es una facultad exclusiva de la UGEL 02″.