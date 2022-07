Una joven sufrió el robo de su celular, la memoria externa con su tesis de Maestría y hasta los regalos que había recibido por su cumpleaños. El hecho se produjo tras ser interceptada por delincuentes armados cuando caminaba tranquilamente con su pareja por la urbanización Miguel, en el distrito de San Martín de Porres.

“Con pistola en mano se bajan. ‘Ya perdieron, ya perdieron’. Obviamente ya perdí porque no me iba a poner a luchar a esas alturas, más me interesa mi vida. Tenía cosas personales valiosas porque un día anterior había sido mi cumpleaños y tenía algunos regalos”, comentó Beatriz a América Noticias.

Según el matinal, la víctima regresaba con su novio a su casa cuando fueron encañonados por unos delincuentes que bajaron de una camioneta. “‘Dame todo, dame todo’. Tenía la mochila en el hombro, se las di. El celular lo tenía guardado y el delincuente me comenzó a rebuscar. ‘Dame plata’, tenía moneditas, hasta las moneditas se las llevó. Tenía una memoria extraíble donde teníamos el avance de la tesis”.

Asaltan a pareja y roban hasta tesis de víctima

Los hampones no satisfechos con robarle sus pertenencias a ella, también le quitaron su mochila a su enamorado. “Le sacaron la mochila, el celular no se lo robaron. No lo llegaron a rebuscar porque la gente comenzó a gritar”, contó.

Por su parte, vecinos de la zona denuncian que el lugar se ha vuelto tierra de nadie. “Vienen autos modernos acá y son los que paran robando. Algunos con arma”, “En la esquina siempre asaltan”, comentaron.

Se conoció que la agraviada denunció el robo de sus pertenencias en la comisaría Sol de Oro. Ella espera que los ladrones puedan devolverle la memoria extraíble con sus tesis.