Durante la audiencia judicial que convalidó su detención preliminar por 15 días, Martina Hernández De la Cruz, madre de Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, negó tener vínculos con la presunta red criminal Los Injertos del Cono Norte. La mujer, detenida en Ica como parte del operativo ejecutado por la Dirincri, aseguró que es inocente y que no forma parte de las actividades ilícitas que se le imputan.

“Soy diseñadora artesana. He colaborado con el Ministerio de Cultura, Dircetur y municipalidades de Ica. No tengo antecedentes en mi país ni fuera de él”, declaró ante el juez Roberth Rimachi, según reportó el noticiero 24 Horas.

Martina Hernández es la madre del 'Monstruo' y fue capturada en Ica.

Hernández se pronunció visiblemente afectada por la situación legal que enfrenta. “El hecho de ser su madre no quiere decir que sea partícipe de sus delitos. En los medios dicen: ‘Le hemos dado a El Monstruo donde más le duele’. Eso no es justo. No es justo que destruyan mi vida. ¿Por qué no lo capturan a él? ”, añadió.

La Policía, sin embargo, sostiene otra versión. De acuerdo con el general Marco Conde, jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), la detenida habría tenido un rol central dentro de la estructura económica de la organización, encargándose de recibir el dinero proveniente de secuestros y extorsiones.

Durante el operativo en su vivienda, agentes incautaron 15 cartuchos de dinamita, documentos y un pasaporte. No obstante, Hernández aseguró que dichas pruebas fueron manipuladas por los agentes que participaron en la intervención.

En la casa de la madre del Monstruo se hallaron 15 artefactos explosivos.

Junto a ella también fueron detenidos Liseth Ruiz Cruz, pareja de Erick Moreno, en Bolivia, y el suboficial PNP Israel Araujo Alva, alias “Georgi”, capturado en Comas y sindicado como presunto colaborador de la organización desde dentro de la Policía. Ambos también son investigados por su presunto vínculo con esta red criminal.