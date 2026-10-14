El sujeto de 37 años fue detenido por la policía y aún así siguió amenazando a choferes y cobradores. (Latina)
El sujeto de 37 años fue detenido por la policía y aún así siguió amenazando a choferes y cobradores. (Latina)
Por Redacción EC

Un sujeto de 37 años que agredía a choferes y cobradores de unidades de la ruta Planeta Reynoso en el Cercado de Lima fue detenido por la policía. Esto luego que sus víctimas lo acusaran de atacar indiscriminadamente y muchas veces a personas en los paraderos de sus unidades.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.