Un sujeto de 37 años que agredía a choferes y cobradores de unidades de la ruta Planeta Reynoso en el Cercado de Lima fue detenido por la policía. Esto luego que sus víctimas lo acusaran de atacar indiscriminadamente y muchas veces a personas en los paraderos de sus unidades.

Uno de los más recientes ataques se registró en el paradero Santa Rosa, cuando atacó con una lata de cerveza a una cobradora y al chofer de una combi. A Latina denunció que logró evitar lesiones más graves pero que no era la primera vez que lo veía atacando a sus compañeros.

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Otro chofer brindó su testimonio y contó que un compañero suyo fue internado con una herida punzocortante porque este mismo sujeto lo atacó con un cuchillo. Él mismo reveló que en su caso recibió un botellazo que se rompió y terminó afectando a varios pasajeros.

Carlos Elescano, de 37 años, atacaba bajo efectos del alcohol a choferes, cobradores y pasajeros en el paradero Santa Rosa. (Latina)

Carlos Elescano, de 37 años, atacaba bajo efectos del alcohol a choferes, cobradores y pasajeros en el paradero Santa Rosa. (Latina)

El sujeto fue identificado como Carlos Elescano, de 37 años, y fue detenido por agentes de la Comisaría Conde de la Vega en el Cercado de Lima. A este lugar acudieron otra víctimas para contribuir al caso y pedir que no sea liberado.

Otra víctima del extorsionador dijo ante cámaras que incluso luego de su detención siguió amenazando a policías y a sus objetivos. “Pido que la policía nos apoye para que no lo saquen porque va a tomar represalias contra nosotros. Nos dijo ‘bendiciones porque si yo los agarro los voy a matar’. Nosotros no vamos a esperar una desgracia”, comentó.